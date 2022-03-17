【新冠疫苗】研究：與第3針相比 第4針保護作用增幅有限

隨著新冠肺炎Omicron變種病毒肆虐，多地政府紛紛宣布為民眾接種第3針，甚至第4針新冠疫苗。以色列公布一項新冠疫苗研究中期結果表示，與第3針新冠疫苗相比，第4針疫苗提供的保護作用增加少到幾乎沒有。以色列研究人員認為，在預防高危群組人士患上重症方面，第4針新冠疫苗或仍然重要。

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以色列希巴醫療中心（Sheba Medical Centre）在美國醫學期刊《新英倫醫學雜誌》（ New England Journal of Medicine）發表研究中期結成果，研究旨在檢測輝瑞（Pfizer）及Moderna疫苗第4針功效。研究約有600人參與，其中270人已接種第4針輝瑞或Moderna疫苗。中期結果發現，與接種3劑的年輕且健康人士相比，第4針疫苗保護作用幾乎沒有提升。

雖然研究承認，與接種3劑疫苗人群相比，第4針疫苗對年輕且健康人士有症狀感染方面，提供適當的保護。但醫療中心傳染病部主任雷蓋夫約哈伊（Gili Regev-Yochay）指，兩組人士的免疫球蛋白G抗體（IgG）水平和中和抗體水平沒有差異。

輝瑞CEO指 有必要打第4針新冠疫苗 【下一頁】

雷蓋夫約哈伊亦表示，就對抗感染有效率而言，已接種第4劑疫苗組別感染率僅略低於對照組別。惟雷蓋夫約哈伊強調，第3劑對任何尚未曾感染新冠肺炎人士極為重要，而第4針疫苗對避免高危群體患上重症而言十分重要。

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責任編輯：李俊儀