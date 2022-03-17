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【職場趨勢】5大管理策略　迎新常態新挑戰

商業 15:10 2022/03/17

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(法新社圖片)

疫情兩年，員工混合（Hybrid Work）及在家工作（WFH）已運作順暢，隨企業著手為員工返回辦公室做準備，但大多數員工卻表想示保留混合工作模式，管理人應重新審視策略，與員工商討未來如何工作才最理想及有效率。

【大辭職潮】7成新世代不滿新工　或引發新一波大辭職潮

混合式工作為管理人造成挑戰，團隊工作靈活性提高，但亦讓管理變得困難。據《Gallup》報告，自疫情開始至今，訪問了140,000名美國各行業的員工及管理人員，讓他們就未來辦公室前景、需求及計劃發表意見，並歸納出下列5個助管理人規劃全新的運作模式的建議。

1.工作模式各有喜好：報告顯示今年2月份的數據，42%受訪者現以混合模式工作；39%則完全在家工作模式；另外，53%受訪者希望繼續混合模式安排，24%員工則希望全面遙距工作，管理人需考慮如何設計具靈活平衡的新混合辦公室工作。

2.混合模式成轉工考慮：報告指受訪者表示，若公司不再提供混合工作模式，54%在家工作的員工會考慮辭職轉工；38%以混合工作的員工表示也會有轉工意向。但長期在家工作，難以維持團隊精神及企業文化，更容易出現人才流失，所以報告建議管理人因應新模式制定出吸引及留住人才的策略。

【職場文化】回到辦公室工作　7招助員工重返崗位

3.工作生活平衡：38%正在混合工作的員工表示享受現有工作靈活性及節省交通時間，當中4成受訪者表示接受在部分時間返回辦公室工作，因此，管理人在制定新策略時，應著重考慮保持員工的工作與生活的平衡，靈活統籌員工的一周工作時間表。

4.部門重新規劃：員工對新混合模式意見不一，報告指4成受訪者表示希望可選擇在家或辦公室工作。報告建議管理人應與員工商討，根據不同部門、職位及工作性質作調整，更需定期作後續評估。

5.制定工作模式時間表：規劃員工單獨工作時間及團隊合作時間表、制定各部門或個別員工的靈活工作模式、亦要增加主管與團隊之間溝通，更可考慮制定全新辦公室文化，或可提升工作效率、工作靈活性及員工之間互動，讓員工體會辦公室混合模式的優點。

責任編輯：向頌勤

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