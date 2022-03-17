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【烏克蘭】EA制裁力度加大　俄羅斯選手禁止參與電競比賽

科技 18:25 2022/03/17

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EA將從電競項目中，移除俄羅斯及白俄羅斯的參賽資格。（EA官網截圖）

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動持續，促使全球各大企業相繼撤離俄羅斯，制裁亦蔓延到電競領域。遊戲發行商EA（Electronic Arts）昨（16日）公布，將從電競項目中，移除俄羅斯及白俄羅斯的參賽資格。

【元宇宙】匯豐夥The Sandbox　進軍元宇宙買虛擬土地

EA官方聲明表示，決定在電子競技項目中取消俄羅斯和白俄羅斯作為合格國家的資格。即日起，俄羅斯和白俄羅斯的球員和球隊將沒有資格參加 《Apex 英雄》、 EA SPORTS《國際足盟大賽22（FIFA 22）》的電競聯賽。

【兒童安全】Meta旗下Instagram、Quest VR　將增父母監督功能

事實上，EA早前已停止在俄羅斯及白俄羅斯銷售遊戲及虛擬貨幣。FIFA開發商亦在FIFA 22中，刪除了俄羅斯國家隊及所有俄羅斯相關的球會。可見，遊戲業界加大制裁俄羅斯的力度，以表達對其入侵烏克蘭的不滿。

【Google I/O】Google I/O開發者大會5月11日舉行　料Android 13將登場

責任編輯：吳嘉雯

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）將於本周五（18日）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

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