【烏克蘭】EA制裁力度加大　俄羅斯選手禁止參與電競比賽

▲ EA將從電競項目中，移除俄羅斯及白俄羅斯的參賽資格。（EA官網截圖）

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動持續，促使全球各大企業相繼撤離俄羅斯，制裁亦蔓延到電競領域。遊戲發行商EA（Electronic Arts）昨（16日）公布，將從電競項目中，移除俄羅斯及白俄羅斯的參賽資格。

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EA官方聲明表示，決定在電子競技項目中取消俄羅斯和白俄羅斯作為合格國家的資格。即日起，俄羅斯和白俄羅斯的球員和球隊將沒有資格參加 《Apex 英雄》、 EA SPORTS《國際足盟大賽22（FIFA 22）》的電競聯賽。

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事實上，EA早前已停止在俄羅斯及白俄羅斯銷售遊戲及虛擬貨幣。FIFA開發商亦在FIFA 22中，刪除了俄羅斯國家隊及所有俄羅斯相關的球會。可見，遊戲業界加大制裁俄羅斯的力度，以表達對其入侵烏克蘭的不滿。

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責任編輯：吳嘉雯

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