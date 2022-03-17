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【SPAC上市】香港首隻SPAC AQUILA 7836明日掛牌 只限專業投資者買賣

股樓投資 18:53 2022/03/17

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本港首隻特殊目的收購公司（SPAC）Aquila （新上市編號：07836）將於明日掛牌，公司公布發售證券獲適度超額認購，發售證券數目為1億股A類股份及5,003.25萬份上市權證（04836）。A類股份將佔緊隨發售完成後已發行股份總數的80%。上市權證最多可獲行使合共1,806.17萬股A類股份，佔緊隨發售完成後已發行股份總數的約14.44%。

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

發售的投資者總數為99，其中40名為機構專業投資者，將分別持有A類股份及上市權證的75.03%。合共493.5萬股A類股份(佔根據發售可供認購的A類股份的4.93%)及246.75萬份上市權證(佔根據發售可供認購的上市權證的約4.93%)已配售予全球協調人、聯席賬簿管理人及包銷商的關連客戶。

因應香港SPAC只限符合證監會定義的「專業投資者」參與，故普通散戶就不能參與買賣。而券商方面，經紀行需向聯交所申請為「SPAC交易所參與者」才可代客買賣，而於首日交易只有28家券商可以參與。

【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股【見下頁】

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目前港股市場有635家開業交易所參與者，暫時有32家券商申請成為「SPAC交易所參與者」，當中中信里昂證券、瑞銀證券3月21日資格才生效，而德林、高盛申請仍在處理中。

首批28家參與的SPAC券商，包括花旗、滙豐、大和、摩通、大摩、瑞信等外資銀行或券商，以及海通國際、中信、招銀國際、農銀國際等中資行，其餘則為主攻零售投資者的券商如富途、盈透（Interactive Brokers）、致富。

同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

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記者：張以正

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AQUILA ACQ－Z（07836） 特殊目的收購公司（SPAC） 港股
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