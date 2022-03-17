【室內設計】年輕夫婦嫌單位太殘舊 54萬翻新465呎單位 特意為愛貓打造「貓咪樂園」 簡約風格人貓住得舒適

不少人在一單位居住久了後，也會決定花一筆錢請設計師再重新裝修，以避免出現日久失修，單位過於殘舊的情況，同時經裝修後單位也能變得更實用。今次要介紹的單位位於奧運站的凱帆軒，面積為465呎，裝修費用為約54萬，裝修了約4個半月。

這個單位居住了戶主夫婦2人及一隻猫，而戶主稱單位原先的裝修太舊，而且也不合用，於是請了是次的裝修設計公司來把單位改頭換面一番，由於是愛猫之人，因此戶主希望能在客廳打造出猫猫專屬的空間，使猫兒能有更多的活動空間。此外，他們也要求單位走簡約的設計風格，而且也需要有大量的儲物空間。

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有見及此，設計師在設計裝修時也圍繞著猫兒作考慮，在猫猫經常走動到的牆壁上要夠耐花，因此他用了泥水色及白色的環保生態板造特色牆，以減少牆身被爪花的機會，而作為猫主子的戶主夫婦為愛猫在客廳位置，設計了貓層板、貓柱及貓兜組成的貓貓玩樂空間。設計師坦言，設計的困難主要來自於施工部份，因為單位特色牆及圍身較多，需要互相連接，因此在呎寸上上要求較準確，不能有太多偏差。

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單位整體走簡約設計風格，用色以暖木色、白色及灰色為主，加上簡約線條及淺色設計元素來擴闊了單位空間感。為了使單位更實用，設計師拆走部分間隔牆，包括客房牆及廚房牆身，並改用木器傢俬作為2個空間的分隔，而把廚房牆拆走能使近門口的玄關櫃更實用。為了增加儲物空間，主人房及客房均使用了儲物地台、儲物櫃及衣櫃。

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在裝修設計上，設計師在客廳間出了2間房間，一間主人房而另一間為客房，房間造成眼鏡房格局，以節省走廊位置，並為客廳保留了最大的活動空間。2間房房門也用上了趟門，主人房用了木紋色趟門，而客房趟門用了白色，與牆身融為一體，使客廳的空間感大增，不會過於侷促。而客房旁邊也打造出一陳列架展示櫃並有滲光效果，使客廳的豪華感大增。

而客廳也放了一張電腦桌及灰色摺疊飯桌作為客廳與走廊之間的間隔，同時也方便戶主工作及進食；客廳並沒有主燈，主要以2排數個射燈為主，黃光使單位感覺更溫暖。在廚房上，設計師除了打造出上下排白色配木紋色的L型廚櫃外，也造了一個儲物櫃，以方便戶主擺放焗爐及洗衣機，而這樣的設計使廚房的收納量大增。

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單位的廁所位於入門口的位置，而入內空間寛敞，有一排鏡櫃及洗手台下櫃，使戶主有足夠的空間擺放梳洗用品及日用品，而地面則使用了灰色的磚瓦，在近浴屏的牆壁也造了一特色牆，上米白色配下灰色，以呼應廁所灰色的地面。而一入門，設計師也打造了一個白色配木紋色的c型玄關展示櫃，而c型的展示櫃及儲物櫃的底部均有造滲光效果，除了增加收納空間外，也點亮了整條走廊。

費用： 清拆項目:$4萬

水電項目: $5.5萬

泥水項目: $8.5萬

油漆項目: $5萬

木器及傢俬: $28萬

基本項目: $3萬 合共：54萬

*資料及圖片由RS Concept Design - 室內設計工作室提供

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責任編輯：關海儀