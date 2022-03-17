【職場熱話】港男創業3年疫情持續不斷 用盡積蓄開鋪卻入不敷支 面臨倒閉兼破產危機感無助

香港疫情持續，不少公司及店舖也相繼面臨倒閉潮，近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己創業3年，而這一段時間一直與疫情共存，然而疫情反覆，使店鋪動輒要閉店，而每次當穩定下來時，又再來一波，使樓主變得十分恐懼，心態崩潰了。

樓主指自己創業3年，當初把所有積蓄也用來開店，然而一開店疫情便開始，而且一波未平一波又起，即使在疫情嚴重期間閉店，鋪租還是要交的，而一年開支也需約數十萬，樓主指他現時有點撑不下去了，快要破產。他指當每次可以稍有鬆懈，開始重新招聘店員時，又要擔心疫情會不會捲土重來，來來回回數次後，心態也崩了。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「 我覺得現時先不要想賺錢的事，而是要想如何能在疫情中站穩住腳。」，「 你只是做錯行罷了，即使在疫情期間，也有人開店能賺錢。」，也有人指，「一是餓死，一是病死，做人真慘。」。

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另有網民指，「你可以考慮把你的生意轉成賣個人防疫用品，一定有很多生意。」，「 捱得過便好了。」。

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責任編輯：關海儀