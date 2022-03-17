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【職場熱話】 同事打翻咖啡落Notebook 不僅先拍照打卡 後竟做一事弄乾電腦 令人匪疑所思

理財智慧 17:40 2022/03/17

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不知道你身邊又有沒有一位電腦白痴的同事呢？近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己有一電腦白痴同事，有一天那同事把咖啡打翻於鍵盤上，然而他當下是先拍照給樓主看，而不是先把咖啡抺掉，更甚的是，他為了弄乾電腦，竟做出了一件讓人匪夷所思的行為，而樓主最後認為那同事是在挑戰他的底綫。

樓主經歷：

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同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 放雪櫃是否打算能把水抽乾？」，「 放進冰箱更好。」，「千萬不要引我笑。」，也有人指，「 叫他下次工作時不要喝咖啡。」，「電腦壞了，那豈不是不用工作了。」。

另有網民指，「 他要死難道不讓他死嗎？」，「不是吧，真的會有這種人嗎？」，「只要上網看，便能知處理方法。」。

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

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責任編輯：關海儀

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