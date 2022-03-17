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【樓市熱話】退租因廁所天花及清潔問題 被業主扣逾萬元按金 租客不服欲告上小額錢債

理財智慧 17:42 2022/03/17

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以正常來說在一單位退租後，若業主經檢查後沒有發現太大問題的話，也會把按金退回，然而近日有網民於網上討論區「連登」發文，指業主因單位的清潔及天花有水泡問題，經報價後需約9千元的維修費，而決定扣樓主萬多元的按金，而樓主則認為只是自然損耗，感心有不甘，並準備告上小額錢債審裁處，於是他向網民詢問勝算有多高。

樓主經歷：

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【樓市熱話】港男每月交管理費5000元 服務並無特別 質疑港鐵樓盤管理費特別貴？【下一頁

同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 若你簽約時沒有寫明冷氣機、抽氣扇、牆等有損毀需扣按金的話，那你便贏。」，「 所以我永遠也是一手交錢，一手交匙。」，也有人指，「抽氣扇壞了又不叫人維修，自己又不理，當時會被業主扣按金。」。

另有網民指，「 以正常來說，若租客真的把東西弄壞，業主會叫你先報價，然後再於按金裏扣。」。

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

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責任編輯：關海儀

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納米樓 網上討論區 小額錢債審裁處 香港

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