【小米新品】可偵測血氧！　小米Watch S1系列智能手錶攻港（多圖）

▲ 小米於昨（16日）推出Watch S1系列智能手錶，兩款新品包括：Xiaomi Watch S1以及Xiaomi Watch S1 Active，售價1,299港元起，即日起正式發售。

小米於昨（16日）晚舉行香港線上新品發布會，宣布小米12系列正式攻港。除了主角小米12系列外，同時推出小米Watch S1系列智能手錶，兩款新品包括：Xiaomi Watch S1以及Xiaomi Watch S1 Active，售價1,299港元起，即日起正式發售。

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據資料顯示，小米智能手錶Watch S1和S1 Active基本規格大致相同，皆採用1.43吋的AMOLED錶面屏幕設計，配合5ATM防水能力。內置117種運動模式，具血氧偵測、睡眠監測等功能。兩款手錶都搭載470mAh容量電池，可提供12天的日常使用續航力。節能模式下，續航力更達24天。

而兩款手錶的差異，主要是外在設計。Watch S1錶面屏幕以藍寶石玻璃打造，搭配不鏽鋼材質錶身，可選擇皮製錶帶。而S1 Active則專為運動愛好者而設，使用矽膠錶帶設計，整體更為輕盈，內置了女性健康監測功能。Xiaomi Watch S1以及Xiaomi Watch S1 Active分別售價為1,599及1,299港元。

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Xiaomi Buds 3藍芽耳機同步登場

除了手錶產品，小米藍芽耳機Xiaomi Buds 3T Pro及Xiaomi Buds 3也同步亮相。兩款耳機更標榜為小米歷來出品最強的耳機產品，具有主動降噪（Active Noise Cancellation）功能，可以根據判斷在不同場合，提供三種降噪模式功能轉換，最高可達到40dB的降噪深度，減少 99％的噪音騷擾，目前市場上可以與之匹敵的耳機數量不多。

此外，Xiaomi Buds 3T Pro也支援頭部追蹤，當用戶在玩遊戲時，能夠追蹤用戶頭部移動，通過聲音定位在玩家的耳中重現真實的聲音環境。

Xiaomi Buds 3、Xiaomi Buds 3T Pro均有白和黑兩種顏色選擇，即日起發售，售價分別為649及899港元。

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責任編輯：黃顯晴

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