【全城抗疫】恒隆抗疫基金2.0進入第二階段 針對支援獨居長者及患病兒童

恒隆地產（00101）上月宣布撥款港幣1,000萬元予「恒隆抗疫基金2.0」，全力支持香港抗疫工作。恒隆今日（17日）宣布繼續透過「恒隆抗疫基金2.0」，為4,000名居住在九龍東區的基層獨居長者及雙老家庭提供防疫及生活物資；同時捐贈逾30,000份快速抗原測試包予香港兒童醫院，支援患病兒童及其照顧者，為有需要人士伸出援手。

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基金第二輪捐贈的「抗疫關愛包」，包括防疫物資及超級市場現金券，將會透過基督教家庭服務中心、香港基督教服務處、香港聖公會福利協會及樂群社會服務處，轉贈至九龍東區的基層獨居長者及雙老家庭，緩解他們的生活和經濟壓力。

恒隆早前已通過「恒隆抗疫基金2.0」支持香港抗疫工作，當中包括撥款港幣600萬元支持「方艙醫院」的營運，並向前線清潔人員、抗疫的士及小巴司機，以及低收入家庭和學童送上支援，逾4,000份物資包已陸續送抵各社福機構。

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恒隆地產行政總裁盧韋柏表示︰「『恒隆抗疫基金2.0』針對性地為急切的抗疫項目及最受影響的社群提供支援。透過恒隆第二階段抗疫工作，希望減低獨居長者到處張羅防疫物品的壓力，同時紓緩一群需要不時前往醫院的病童及其照顧者對快速抗原測試包的迫切需求。」

香港兒童醫院醫院行政總監李子良醫生表示：「感謝恒隆在這疫情嚴峻時刻的捐贈。這些物資能為於本院接受治療和跟進的患病兒童與照顧者提供及時支援，有助院方的感染控制工作。」

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責任編輯：嚴浩文