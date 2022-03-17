新世界創全港首個捐贈配對平台　可捐錢或物資予基層　鄭志剛：疫情更嚴峻，我們更團結

第五波疫情嚴峻，不少市民需留家隔離或檢疫，由於普遍基層家庭對抗疫物資有殷切需求，所以新世界集團（00017）推出香港首個大型捐贈配對網上平台「Share for Good 愛互送」，促使捐助者和受助人能迅速配對，令抗疫物資用得其所。新世界指，平台旨在將捐助者、非牟利機構以及受助者三方無縫連結，不會收取行政費用。

「Share for Good 愛互送」平台設有網站及手機應用程式，首階段邀請逾30間非牟利機構及社企合作，服務對象涵蓋低收入家庭、劏房戶、獨居長者、癌病兒童、智障及傷健人士、露宿者及少數族裔等。而新世界已率先向平台捐出20萬件抗疫物資。至於物資運送方面，由Lalamove支援，而相關支出由新世界及Lalamove共同承擔。

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新世界發展行政總裁鄭志剛表示：「第五波疫情為香港帶來嚴峻的衝擊，我們希望透過『愛互送』網上平台，集合社會力量，透過科技將捐助者和受助者快速配對，善用抗疫物資之餘，亦更精準及高效協助到最有需要的基層。疫情更嚴峻，只會令我們更團結，展示更巨大的愛心。每次捐贈，都是香港人一趟愛互送的旅程。」

值得留意的是，「Share for Good愛互送」平台開放予全香港巿民參與，已登記的捐助者可瀏覽物資清單或各非牟利機構的物資需要，然後選擇直接捐贈物資，或捐款後由平台代購。如選擇直接捐贈物資給指定的非牟利機構或社企，確認所有選項後，捐助者將與受惠機構透過平台直接溝通，商討物資詳情及運送安排。

此外，捐助者亦可選擇以現金捐款代購，由仁濟醫院統籌代購及派發服務。捐助者只需輸入捐贈金額，選擇欲將捐款變成的指定物資，以及心儀的非牟利機構或社企，仁濟醫院將負責代購指定物資，並分發給受助機構再送到受助者手上，過程百份百遵從捐助者意願。若捐助者並無特定捐助對象，「愛互送」平台及仁濟醫院將因應各非牟利機構的緩急需要，統籌及配對運送物資。

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第五波疫情爆發以來，新世界集團先後推出多項措施協助抗疫，如上月無償借出粉嶺一幅 3.5公頃土地予政府興建方艙醫院、借出九龍貝爾特酒店作社區隔離設施、撥出旗下沙田凱悅酒店近100間房間供醫管局的前線醫護人員免費入住、以及向基層市民免費派發30 萬套快速抗原檢測包及逾2,000萬個⼝罩等。

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