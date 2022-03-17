【奈雪的茶】奈雪的茶宣布大減價　推9至19人幣茶飲系列　股價抽升逾1成

▲ 【奈雪的茶】奈雪的茶宣布大減價 推9至19人幣茶飲系列

內地首兩個月宏觀消費有所改善，奈雪的茶 （02150） 宣布大幅降價，推出9到19元（人民幣，下同）的「輕鬆系列」鮮果茶，同時奈雪的茶承諾，每月推出不超過20元的茶飲新產品。

奈雪的茶跟隨大市升13.5%，現報4.8元。

奈雪的茶稱，新「輕鬆系列」鮮果茶主打平價又好喝，也是今次產品研發的重點。奈雪的茶指出，公司持續在供應鏈著手，茶園到果園，深入源頭，冀保障品質及控制採購成本，強調「輕鬆系列」使用與其他系列一樣的高品質原料，包括鮮果、茶、鮮奶。

對手喜茶曾稱，今年絕不加價、不再推出29人幣以上飲品，強調用料品質不變，看【下一頁】

奈雪的茶稱，從創始初期一年才幾個新品，到現在每月都出新品，公司希望帶給客戶體驗特別又好喝的產品，例如霸氣火炬車厘子、霸氣玉油柑、提拉米蘇豪華寶藏茶，主打用料霸氣，外觀美麗，但有顧客開始表示「好想每天喝一杯，但錢包不允許啊！」，故奈雪的茶希望重塑品牌，主打新鮮、好喝及價格便宜，同時一樣令人滿足。

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