日本將全面解除防疫限制 放寬密切接觸者定義

日本新冠肺炎疫情緩和，除放寬入境防疫措施外，日本首相岸田文雄周三（16日）宣布，有意自21日起全面解除東京及17個都道府縣防疫限制。岸田文雄呼籲民眾保持警惕，確保回復日常生活。政府專家小組周四（17日）同意，日本下周起解除防疫限制。

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岸田文雄周三表示，因新增感染個案回落至高峰期一半，病床使用率及居家隔離人數呈明顯下降趨勢，相信第6波疫情即將結束。他宣布自下周一（21日）起，計劃全面解除包括東京、北海道、大阪等18個都道府縣防疫限制，又指現時屬過渡時期，呼籲民眾保持最大警惕，盡快重返正常生活。

岸田續指，當局有必要重啟經濟活動，同時宣布在醫院及療養院以外的工作場所接觸確診人士，將不再視為密切接觸者，無需強制隔離7日，並要求民眾繼續戴口罩。

岸田周四（17日）將諮詢基本應對方針小組會，向國會報告，最後於政府對策總部正式決定。政府防疫專家小組同日為政策開綠燈，同意下周一起全面解除18個都道府縣防疫限制。

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日本47個縣當中，有18個縣在1月底實施緊急狀態限制，措施包括縮短食肆及酒吧營業時間。措施原定4日屆滿，但其後再延長至21日。

根據政府新指引，取決於新冠重症及住院人數制定緊急狀態，只要醫療系統有所緩和，即使確診人數持續增加，仍可解除緊急狀態。若指定床位入住率超過一半、新增確診卻下跌，當局將重新實施防疫限制。

日本東京周三單日錄逾1萬宗確診，較日前回落13.6%，至今有71%高危老年群體已接種第3針新冠疫苗。

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責任編輯：郭麗明