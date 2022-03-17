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【第五波疫情】新世界推捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」配送物資予基層　個人或機構可捐錢或物資

Hot Talk 14:19 2022/03/17

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【第五波疫情】新世界推捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」配送物資予基層　個人或機構可捐錢或物資

第五波疫情依然嚴峻，不少市民需留家隔離或檢疫，普遍基層家庭對抗疫物資有殷切需求，新世界發展 （00017） 推出香港首個大型捐贈配對網上平台「Share for Good 愛互送」，促使捐助者和受助人能迅速配對，令抗疫物資用得其所。集團與仁濟醫院及逾30間非牟利機構攜手協助基層抗疫，並由即時送貨平台Lalamove提供物流支援。

「愛互送」平台及仁濟醫院不會收取行政費用

「愛互送」平台及仁濟醫院不會收取行政費用，物流支出則由新世界及Lalamove共同承擔，而新世界已率先向平台捐出20萬件抗疫物資。新世界發展行政總裁鄭志剛表示，第五波疫情為香港帶來嚴峻的衝擊，希望透過「愛互送」網上平台，集合社會力量，透過科技將捐助者和受助者快速配對，善用抗疫物資之餘，亦更精準及高效協助到最有需要的基層。

首階段邀請逾30間非牟利機構及社企合作

「Share for Good 愛互送」旨在將捐助者、非牟利機構以及受助者三方無縫連結。平台設有網站及手機應用程式，首階段邀請逾30間非牟利機構及社企合作，當中包括兒童癌病基金、香港社區組織協會、新家園協會、九龍樂善堂、仁濟醫院、香港基督教女青年會、基督教靈實協會、陳校長免費補習天地、銀杏館、香港單親協會、匡智會、聖雅各福群會及香港路德會社會服務處等。服務對象涵蓋低收入家庭、劏房戶、獨居長者、癌病兒童、智障及傷健人士、露宿者及少數族裔等。

平台有13項最為殷切的物資清單，當中包括快速檢測包、血氧計、數據卡、超巿現金券、快餐店現金券、防護面罩及退熱貼等；當網上平台配對到捐助者後，將盡快由各機構將有關物資分發給有需要人士。

仁濟醫院將負責代購指定物資

「Share for Good 愛互送」平台開放予全香港巿民參與，個人、團體或私人機構可登記成為捐助者。已登記的捐助者可先瀏覽物資清單或各非牟利機構的物資需要，然後選擇直接捐贈物資，或捐款後由平台代購。如選擇直接捐贈物資給指定的非牟利機構或社企，確認所有選項後，捐助者將與受惠機構透過平台直接溝通，商討物資詳情及運送安排。

捐助者亦可選擇以現金捐款代購，由仁濟醫院統籌代購及派發服務。捐助者只需輸入捐贈金額，選擇欲將捐款變成的指定物資，以及心儀的非牟利機構或社企，仁濟醫院將負責代購指定物資，並分發給受助機構再送到受助者手上。

「Share for Good 愛互送」網站

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