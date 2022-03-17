【Google】整合Google文件及Gmail　可多人參與編寫電郵內容

▲ 為讓用戶更方便草擬電郵內容，Google宣布，Google文件（Google Docs）添置新功能。（法新社資料圖片）

電子郵件是企業普遍使用的通訊媒體。為讓用戶更方便草擬電郵內容，Google宣布，Google文件（Google Docs）添置一項新功能，將Google Meet、Google文件、Gmail等生產力軟件融合，為Smart Canvas計畫的一部分。

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用戶現時只要在Google文件中輸入「@」符號，然後在選單中選擇「電子郵件草稿」，就可以直接在Google文件內草擬電郵，然後選擇收件者、訂立主題、編寫電郵內容。完成後，用戶可點擊左側的「Gmail」 圖標，就能打開電子郵件的界面，直接傳送電郵。

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此功能可省卻用戶切換應用程式的時間，也允許多人在Google文件中共同編寫電郵內容。例如用戶再不需要另外複製內容，詢問同事的意見，現可直接在Docs添加建議。

Google表示，電子郵件草稿功能適用於所有Google Workspace、G Suite Basic、Business的用戶，預計在下周起逐步開通。

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責任編輯：吳嘉雯

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