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【美國加息】渣打料美國今年加息4次　港匯年內觸7.85機會不大　沒急切需要加最優惠利率

股市 14:03 2022/03/17

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【美國加息】渣打料美國今年加息4次　港匯年內觸7.85機會不大　沒急切需要加最優惠利率

美國聯儲局宣布加息0.25厘，而點陣圖顯示今年料加息7次。渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，今次聯儲局政策趨鷹，但符合市場預期，而聯儲局沒有排除到未來一次會議加0.5厘的可能性，但該行較關注下半年聯儲局是否仍有如目前般的空間，續以鷹派步伐收緊財政政策，認為目前美國通脹高位是否能在下半年持續、加了三四次息後經濟情況是否如目前般強等都存疑，故該行預料今年全年美國加息4次，加息集中於上半年進行，並料最早5月公布縮表時間表。

劉指，若俄烏戰爭的不明朗情況持續，不排除需求受破壞的情況或隨時間而加大，屆時亦會收窄聯儲局可加息的空間。

渣打：P上升壓力暫不大

港息方面，劉表示，目前本港銀行體系結餘有3千多億元，3個月的港元美元息差現少於20點子，以歷史而言並不闊，相信體系結餘毋須縮減太多下，已足使港元拆息對美國加息敏感。以該行預測今年餘下時間仍有3次加息，料1個月HIBOR在今年之內，會在目前水平大約再多加0.75厘（以今日1個月HIBOR報0.2847厘，即約1.03厘）。至於最優惠利率（P）水平，他相信今年大部分時間不會見到P有急切需要上升，且HIBOR上升會有滯後，所以若今年聯儲局加息6至7次、明年加息4次，P在明年則有機會上調。若今年沒加足7次息，P上升的空間或壓力便不大。

劉又預計，港匯今年會在7.8水平上落，惟不能排除年內觸7.85弱方保證，先決條件是股市氣氛偏差、HIBOR會有多跟足美國加息。假若市場氣氛佳，惟HIBOR升得相對比LIBOR慢，而致息差擴闊至50點子以上，確會為港匯帶來壓力，而或致港匯流向7.85水平。若美國只如該行預期全年加4次息，港美息差擴闊的時間、機會都相對較少，故觸7.85的可能性相對低。他指，加息對經濟活動呈逆風，而今年香港經濟復蘇沒如其他地方快，加息愈慢或愈少，對香港經濟較有支持作用。

渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志表示，今次美國加息的步伐沒令到市場感到恐慌，聯儲局的決定亦給予市場穩定性，故本港今日市場相對平靜，而今早港股表現是所有市場中表現最好。他又指，港匯目前處於正常而穩定的水平，未見有大規模資金外流情況。

記者：胡學能

【ET財智Talk】美滙指數或已尋頂　中長綫走勢怎分析？（立即收看）

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經濟 港元同業拆息 渣打集團（02888） 香港金融管理局 美國聯儲局 加息
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