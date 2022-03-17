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【虛擬資產】烏克蘭加密貨幣正式合法化　美聯儲加息無阻比特幣升5%重上41000美元

股市 13:52 2022/03/17

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【虛擬資產】烏克蘭加密貨幣正式合法化　美聯儲加息無阻比特幣升5%重上41000美元

俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭政府宣佈接受比特幣（BTH）、以太幣（ETH）等加密貨幣捐款，烏克蘭總統澤連斯基周三簽署一項關於虛擬資產的法案，以支持數字資產捐贈熱潮，意味加密貨幣交易所將能夠合法運營，而銀行可為交易所開設賬戶，帶動比特幣再向上。

雖然美聯儲宣布加息0.25厘，據《Coindesk》數據，比特幣（Bitcoin，BTH）一度低見39138美元水平，但其後亦快速反彈至40000美元以上，現升5%，報41107美元。

烏克蘭政府：新法律確定虛擬資產地位 財政部修改相關稅收法

烏克蘭數碼化轉型部周三了聲明指，新法律確定虛擬資產的法律地位、分類、所有權和監管機構，並為加密服務提供商設定註冊要求。烏克蘭政府又稱，法律為烏克蘭創造條件啟動虛擬資產合法市場，而新市場將由烏克蘭國家證券和股票市場委員會監管。

不過聲明稱，財政部正在努力修改烏克蘭的稅收法和民事法，以全面啟動虛擬資產市場。在過去的三周里，烏克蘭至少收到1億美元（約7.8億港元）的加密貨幣捐款。

分析：短期比特幣停留在37,000美元至45,000 美元區間

Medley Global Advisors 全球宏觀戰略董事總經理 Ben Emons 表示，加密市場很大程度上已經消化加息。OANDA 高級市場分析師Edward Moya 認為，美元大幅走低，預計比特幣短期仍停留在 37,000 美元和 45,000 美元的區間內。

【ET財智Talk】美滙指數或已尋頂　中長綫走勢怎分析？（立即收看）

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