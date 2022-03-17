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【糧食供應】政府公布最新內地供港鮮活食品情況　稱供應相當穩定

商業 13:45 2022/03/17

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政府發言人今日（17日）表示，昨日（16日）由內地進口本港的鮮活食品供應穩定。（資料圖片）

政府發言人今日（17日）表示，昨日（16日）由內地進口本港的鮮活食品供應穩定。

【汽車業】受俄烏衝突影響　研究預計汽車業今年減產260萬架車

根據最新資料，昨日（截至午夜）內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約2300公噸，與平日內地供應量相若。其中經由漁農自然護理署（漁護署）及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為902公噸，菜芯及白菜昨日的平均批發價每斤分別為9.9元及8.8元。雞蛋方面，批發市場供應繼續穩定，過去一星期平均每日供應約320萬隻，與去年平均每日供應量相若。

昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約46公噸，與平日供應量相若，而活豬供應亦充裕。內地供港冰鮮家禽昨日貨量近10萬隻，而本地屠宰的活雞則超過7500隻，供應亦相當穩定。

食米方面，按政府要求，現時食米貯存商要儲備足夠市民15天的食用量存貨。業界表示除了政府規定外，一般也會儲存多一倍存貨，足夠本港市民一個月食用。

近年來，本港的食米進口及食用量均維持穩定，約為每年32萬至33萬公噸。今年1月底食米的備存貨量（包括儲備存貨）為3.04萬公噸。可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約3個月的庫存。

【NFT元宇宙】手機殼延伸個性表達　CASETiFY結合NFT營銷

【疫市營商】酒商攻家庭客售低價氣泡酒　平均單價100至300元

責任編輯：李智美

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