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港股買貨時機過未？恒指低位累升逾3000點 三大揀股策略速睇

股市 13:42 2022/03/17

分享：

港股報復式反彈不止，兩日內累升逾3000點。繼上日單日反彈逾1600點，恒指今早半日再升逾1100點，半日收報21250點。恒指180度大翻身，重上二萬一，較周二低位18235點，已累升至少3000點，恒指午後升幅繼續擴大，港股買貨時機過未？現時應追入抑或止賺？

瑭明資本董事曾啟邦（Rex）分析指，港股短綫仍然波動，上日逾3000億成交已是歷史上數一數二高，現時追入港股宜看長綫部署，要分多注平均買入，留意22500點之上蟹貨多會見阻力。揀股方面，有三大策略：
（1）如選擇政策敏感度高的要夠手快、貼市，只可短炒
（2）如不貼市宜選擇指數類型股，如盈富基金 （02800） 現價可儲貨，被動投資操作較簡單
（3）早前受捧的高息股如銀行股、內銀股、電訊股票等短綫不會升太多，如中長綫不太貼市，現價估值平，也可考慮入手

*俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢*

*足本分析：重溫今早《ET開市直擊》（17：40-20：17）美國議息結果揭盅  港股報復式反彈策略如何？曾啟邦分析買賣部署* →【按此速睇 - 附time code】

*美國今周議息怎部署？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析*

欄名 : 3分鐘睇股

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