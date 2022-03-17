【內房危機】富力料無法兌付下月7日到期的「16富力04」　擬尋求展期

▲ 富力料無法兌付下月7日到期的「16富力04」 擬尋求展期

富力 （02777） 擬無法兌付境內債「16富力04」，計劃尋求展期。廣州富力地產在上交所發公告稱，公司債券「16富力04」（136360.SH）將於2022年4月7日到期兌付，截至目前，公司預計無法於兌付日前籌措到足額兌付資金，擬於近期與債券持有人就債券的展期事宜進行溝通。「16富力04」債券餘額19.5億元人民大幣，當期利率6.7%。

富力指，目前展期方案尚未最終確定，公司將充分做好債券持有人溝通工作，根據實際情況盡快確定展期方案， 並根據與債券持有人的溝通進展情況確定債券持有人會議召開日期，盡最大可能保障債券持有人的權益。

富力提到，截至公告日期，由於外部金融形勢、市場環境變化及公司債券到期兌付等原因，公司階段性面臨流動性困難， 公司正持續積極採取包括但不限於促進銷售、加速回款及加快資產處置進度等一 切必要及可行的措施籌措資金應對短期流動性壓力，目前公司經營活動正常。

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