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【南韓疫情】單日暴增62萬宗確診 料仍未見頂

環球社會熱點 13:23 2022/03/17

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南韓的新冠肺炎疫情惡化，單日暴增超過62萬宗確診創單日新高。南韓政府早前預計今波疫情有望於未來數日見頂，但目前單日確診數字較政府預期高約1倍，料疫情仍未正式見頂。

【新冠疫情】全球上周增逾1100萬確診 譚得塞：僅冰山一角 【下一頁】

南韓中央防疫對策本部周四（17日）宣布，全國過去一日新增超過62.1萬宗確診，較前一日的確診數字急增22萬宗。確診數字按周升接近1倍，較兩周前更升超過2.1倍。

新增確診個案當中，62宗屬境外輸入個案，其餘全部均為本地個案。南韓同日新增429名新冠患者死亡，為疫情爆發以來單日死亡個案首破400宗，累計有超過1.14萬患者死亡。

南韓現時有1,159名重症患者，已連續10日維持4位數。

防疫部門早前預計，南韓今波疫情可能於周三（16日）至下周二（22日）期間見頂，預計高峰期平均日增31.6萬至37.2萬宗確診。

但《韓聯社》指出如新增確診數持續飆升，估計疫情暫時未正式見頂，確診人數規模也將繼續擴大。

以色列發現Omicron結合BA.2新變種 2名旅客感染 【下一頁】

南韓有86.6%人口完成接種新冠疫苗，近63%已經接種加強劑。

縱使確診數字超出政府預期，但當局似乎不打算撤回放寬社交距離措施的計劃。

南韓已經將餐廳每日關門時間推遲到晚上11點，不再強制要求民眾使用疫苗護照，更計劃取消已接種疫苗外國旅客的隔離要求。

南韓政府預計最快周五（18日）決定是否進一步放寬防疫限制，例如現時對私人聚會的6人人數上限及口罩令。

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責任編輯：鄭錦玲

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