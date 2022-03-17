【新冠疫情】加拿大或撤入境檢測要求 限完成疫苗接種者

新冠肺炎疫情爆發期間，多國要求入境人士接受新冠測試，防止病毒當地傳播。外媒引述加拿大政府消息人士，加拿大政府或從下月起，不再要求完成疫苗接種入境旅客做新冠檢測。消息人士指出，加拿大政府依然要求尚未完成疫苗接種旅客，入境前接受新冠檢測。

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加拿大廣播公司（CBC）引述消息人士周三（16日）報道，加拿大政府或從4月1日起，停止要求完成新冠疫苗接種旅客，入境前接受新冠檢測，但未完成疫苗接種旅客依然需接受檢測。該消息人士指，加拿大當局將在當地時間周四（17日）宣布，放寬陸空邊境關口的入境防疫要求。

消息人士透露，加拿大聯邦政府將繼續對入境旅客，進行隨機測試以識別及追蹤變種病毒，預計耗費達數百萬加元。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周三發表講話時，雖然未提及結束檢測制度時間，但建議將取消更多新冠限制措施。

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雖Omicron變種疫情開始減弱，但加拿大聯邦政府放寬防疫限制方面，較地方政府謹慎。加拿大人口最多的安大略省（Ontario）上周表示，疫情大流行威脅已經降低，將在4月底前取消幾乎所有疫情限制措施。艾伯塔省（Alberta）和魁北克省（Quebec）亦宣布放寬限制。

外媒分析指，政策或進一步刺激加拿大航空業。行業盈利在新冠疫情期間下滑，但隨著春季旅行開始，已出現反彈。加拿大麥克馬斯特大學（McMaster University）傳染病專家兼副教授Zain Chagl表示，取消檢測要求是明智之舉，很高興加拿大和其他國際夥伴保持一致，真正令旅客感到安全同時亦無需承擔更多費用或不便。

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責任編輯：李俊儀