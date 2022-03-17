【醫藥股】 5家中國藥企獲允許 免費生產輝瑞新冠口服藥 復星醫藥急彈逾16%

國產新冠口服藥物傳好消息，帶動醫藥板塊全綫走強，其中復星醫藥（02196）最多升16.9%，高見34.95元，最新報33.85元，仍升13.2%，成交額6.7億元。

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日內瓦藥品專利組織（Medicines Patent Pool）宣布，已與35間藥企簽署協議，允許其生產輝瑞新款口服藥Paxlovid成分之一奈瑪特韋（nirmatrelvir）原料藥或製劑。公布的名單中包括5家中國企業，分別是上海迪賽諾、華海藥業（滬﹕600521）、普洛藥業（深﹕000739）、復星醫藥及九洲藥業（滬﹕603456）。其中普洛藥業及九洲藥業僅生產原料藥，另外3家可同時生產原料藥和製劑。

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根據協議條款，全球獲得授權許可的合格仿製藥企業將能夠向95個國家及地區提供Paxlovid的組合療法，覆蓋全球約53%的人口，包括撒哈拉以南非洲的所有低收入和中低收入國家，以及一些中高收入國家，及過去5年中從中低收入狀態轉變為中高收入狀態的國家。

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記者：郭秀慧