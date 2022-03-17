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【烏克蘭戰爭】澤連斯基勸降假影片流出 英媒指破綻百出

環球社會熱點 13:17 2022/03/17

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俄羅斯入侵烏克蘭以來，屢次傳出烏克蘭總統澤連斯基已經逃離的消息，而他亦出片反駁傳聞。近日網上流傳一段，聲稱是澤連斯基勸告烏克蘭民眾投降的影片。但影片偽造痕跡明顯，英國傳媒更指破綻百出。

【烏克蘭戰爭】普京強調不會向西方屈服 俄經濟能承受制裁 【下一頁】

流傳的片段中，「澤連斯基」（Volodymyr Zelenskiy）站在講台上，聲稱決定把烏東頓巴斯地區（Donbas）歸還予俄羅斯，指烏克蘭軍隊已經失敗，建議民眾放下武器與家人團聚，不值得在今次戰爭中犧牲，並稱自己亦準備投降。

然而，英國《天空電視台》指影片明顯是以深度造假（Deepfake）電腦合成技術製成，充滿造假痕跡。首先是片中「澤連斯基」頭部比例過大，光線與姿勢亦非常不自然，面容像素與背景有大差距，明顯透過數碼技術合成。翻譯員亦指出，片中「澤連斯基」語速更慢，聲音更沉。

【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾劇院被炸 千人在內避難 【下一頁】

澤連斯基本尊拍攝的影片

本尊亦在個人及烏克蘭國防部官方社交平台帳號發片回應，指最近有幼稚的造假影片勸降。澤連斯基反而建議俄軍放下武器及回家，稱烏克蘭人已回到自己家鄉，捍衛領土﹑兒童及家庭，表明在勝利到手前絕對不會投降。

烏克蘭戰略通訊及資訊安全中心今月向社交平台Facebook發出警告，提醒在澤連斯基的Deepfake投降影片流傳，表明影片並不真實。Facebook及Youtube周三（16日）表示，已刪除有關影片。另一平台Twitter則表示，會對違反公司守則的內容採取行動。

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責任編輯：吳漢培

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