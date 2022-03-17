【美國加息】摸熟銀行同業拆息走勢　一文看清供樓開支變化

美國聯儲局於香港時間周四（17日）凌晨宣布，加息0.25厘。雖然本地銀行未見跟隨美國加息，但與業主供樓相關的一個月銀行同業拆息（HIBOR）已上升，今日（17日）升至0.28厘，連續7個交易日維持2.5厘以上水平。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，雖然本港未有即時跟隨美國加息的需要，但由於資金持續向外流出，拆息難免逐漸上升，料首季一個月HIBOR維持於0.4厘以下，而次季HIBOR或升至0.8厘以下，但Ｈ按實際按息相比起封頂息率或P按計劃，實際利率仍算是最低，供樓開支未有大增（見下表）。

他續說，長遠看美國年內或將多次加息，息口趨勢必然向上，有意置業人士要留意明年香港或將跟隨加息，加上經濟及外圍局勢的不確定下，考慮置業前應先計算清楚自身的供款負擔能力。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，銀行計算供款壓力測試是以封頂息率（現為2.5%）加3厘計算，由於按息未有觸及封頂息率，故此按揭申請人的最低入息要求其實未變，換言之用家現時的借貸能力（按現時入息可借的按揭額）未變 （詳見下表）。

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值得留意的是，據美國聯儲局最新預測，官員料美國今年再加息6次，換言之，一年加息7次。此外，聯儲局本月結束買債計劃，預期最快五月敲定縮減資產負債表的計劃。

本地銀行暫未見跟加，滙豐（00005）宣布，該行最優惠利率（Prime Rate）維持不變，保留在目前5厘的水平。金管局總裁余偉文表示，參考以往的經驗，港元拆息未必會立即跟隨美元拆息上調，滯後的幅度取決於本地市場港元資金供求的情況。

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