▲ 【業績｜汽車經銷】中升去年多賺50% 末期息增45%至0.84港元

汽車經銷商中升控股 （00881） 公布，去年多賺50%至83.3億元，每股基本盈利為3.56元人民幣，中升控股宣派末期息0.84港元，按年增45%。以中升控股中午收市價53.15港元計，股息率1.58厘。

中升控股去年收入按年增18%至1751億元（人民幣，下同），當中新車銷售收入增長13.5%至1425億元；售後服務及精品業務收入增長21%至245億元；二手車銷售收入增2.2倍至81億元。

中升控股去年銷售52.8萬輛新車，按年增5.5%，寶馬（BMW）、平治（Mercedes-Benz）、奧迪（Audi）等豪華品牌佔29.9萬輛，按年增8.7%。

中升控股重申，去年10月完成收購仁孚中國，交易作價13.14億美元，令集團在平治（內地繹為奔馳）市佔率增至約18%。

至去年12月底，中升控股經銷店總數增加至412家，其中包括254家豪華品牌經銷店及158家中高端品牌經銷店。

今年展望，中升控股料豪華車市場將繼續保持穩定增長，期望全球半導體芯片供應鏈調整和疫情影響減弱等，下半年豪車銷量實現較高的增長。集團也會加強二手車和電動車發展，利用售後「億元榮耀俱樂部」，二手車「二手車俱樂部」等方式，提升單店盈利能力，改良集團整體營運效率。

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