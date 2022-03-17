  • 27°C
香港時間 : 2022317日 (四) 13:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜汽車經銷】中升去年多賺50%　末期息增45%至0.84港元

股市 12:38 2022/03/17

分享：

【業績｜汽車經銷】中升去年多賺50%　末期息增45%至0.84港元

汽車經銷商中升控股 （00881） 公布，去年多賺50%至83.3億元，每股基本盈利為3.56元人民幣，中升控股宣派末期息0.84港元，按年增45%。以中升控股中午收市價53.15港元計，股息率1.58厘。

中升控股去年收入按年增18%至1751億元（人民幣，下同），當中新車銷售收入增長13.5%至1425億元；售後服務及精品業務收入增長21%至245億元；二手車銷售收入增2.2倍至81億元。

中升控股去年銷售52.8萬輛新車，按年增5.5%，寶馬（BMW）、平治（Mercedes-Benz）、奧迪（Audi）等豪華品牌佔29.9萬輛，按年增8.7%。

中升控股重申，去年10月完成收購仁孚中國，交易作價13.14億美元，令集團在平治（內地繹為奔馳）市佔率增至約18%。

至去年12月底，中升控股經銷店總數增加至412家，其中包括254家豪華品牌經銷店及158家中高端品牌經銷店。

今年展望，中升控股料豪華車市場將繼續保持穩定增長，期望全球半導體芯片供應鏈調整和疫情影響減弱等，下半年豪車銷量實現較高的增長。集團也會加強二手車和電動車發展，利用售後「億元榮耀俱樂部」，二手車「二手車俱樂部」等方式，提升單店盈利能力，改良集團整體營運效率。

**俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢**

相關文章：

【業績｜汽車經銷】永達去年盈利增53%　受寶馬保時捷銷售增加推動

【業績｜汽車經銷】中升控股多賺61%、不派中期息　上月101億收購怡和旗下仁孚中國

【汽車經銷股】中升：芯片短缺拖上季銷量按年減少約14%　毛利仍能大幅增長

港股 中升控股（00881） 業績公布
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【盲盒監管】遭消費者協會點名批評　泡泡瑪特：已暫停食品行業合作的定製盲盒業務、股價跌3%
【盲盒監管】遭消費者協會點名批評　泡泡瑪特：已暫停食品行業合作的定製盲盒業務、股價跌3%
【港股ADR+夜期】傳中概股准向美披露審計信息　夜期升1003點　阿里美股高港13%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】傳中概股准向美披露審計信息　夜期升1003點　阿里美股高港13%（不斷更新）
【中概股反彈】科指重上4200關、騰訊阿里升兩成、美團京東升三成　國務院：促進平台經濟平穩健康發展
【中概股反彈】科指重上4200關、騰訊阿里升兩成、美團京東升三成　國務院：促進平台經濟平穩健康發展
【美國加息】儲局加息0.25厘符預期　逾3年來首次　四大關注點
【美國加息】儲局加息0.25厘符預期　逾3年來首次　四大關注點
【美股期貨】道指期貨跌48點　納指期貨微升5點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌48點　納指期貨微升5點（不斷更新）
【中概股反彈】國務院：中美監管保持溝通、支持企業境外上市　積極出台對市場有利的政策（附會議重點）
【中概股反彈】國務院：中美監管保持溝通、支持企業境外上市　積極出台對市場有利的政策（附會議重點）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款