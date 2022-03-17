【業績│電競股】雷蛇Razer陳民亮：今年供應鏈挑戰持續　去年經調整EBITDA增115%不派息　料產品服務需求增長放緩（第二版）

▲ 【業績│電競股】雷蛇去年經調整EBITDA增長115%不派息 料產品及服務需求增長持續放緩

雷蛇Razer （01337） 中午公布，去年純利增長720.5%至4616.2萬美元，經調整EBITDA增長115.5%至9160萬美元，因收益大增、毛利率持續擴張及生產力提高，不派息。收益增長33.3%至16.2億美元，因疫情帶動去年上半年的產品需求、硬件業務市場份額增加，以及服務分部的渠道及內容持續擴張。

雷蛇升4.74%，收報2.43元。

雷蛇聯合創辦人、主席兼行政總裁陳民亮在記者會指出，預計今年供應鏈緊張持續，包括組件短缺、貨運物流挑戰等，影響交付以及利潤率。陳民亮提到，疫情驅動前年產品需求，隨著全球重啟活動，加上高基數效應，去年下半年需求增速有所減慢，料情況會持續到今年。

雷蛇陳民亮：俄烏局勢對歐洲業務有影響

對於俄烏局勢對雷蛇收入影響，陳民亮認為，歐洲業務會有一些影響，地緣政治緊張局勢會對營運環境產生更多不確定性和挑戰。問及印度限制中資App 會否有利雷蛇當地發展，陳民亮稱，強調公司會遵守所有當地法規，雷蛇有能力將來自世界各地的內容帶入其他新興市場，認為雷蛇可以擴大在印度規模，獲取更多總支付交易規模（TPV）。

陳民亮又稱，會繼續投資新增長領域，雷蛇正在建設整個生態，仍需要一些時間及額外的投資才能實現這一目標。陳民亮提到，雷蛇硬件收入已超過10億美元，未來除繼續擴大硬件業務，同時也投資於雷蛇軟件，讓更多的用戶使用其軟件平台，以及支付服務等。

每月活躍用戶按年增長逾30% 毛利率提升至24.0%

受硬件利潤率持續擴張帶動，毛利率由去年的22.3%提升至24.0%，惟部分升幅因全行業供應鏈及物流挑戰引致的運費突然上漲而被抵銷。由於周邊設備及電腦系統業務增長，帶動硬件業務按年增長34%至14.524億美元。

截至去年底，總賬戶數目按年增長約44.1%至約1.777億個，每月活躍用戶按年增長逾30%，有關增長主要由於遊戲、遊戲獎勵及直播活動增加，推動軟件產品組合強勁增長。Razer Gold虛擬信用積分錄得約3,310萬名註冊用戶，按年增長24.0%。

探索去中心化金融及元宇宙投資等領域

陳民亮指，有鑑於地緣政治緊張局勢、宏觀環境及持續疫情帶來的不確定因素及挑戰，預計持續影響全行業供應鏈的衝擊亦將繼續對我們的業務構成持續影響，貨運和物流仍然是我年面臨的挑戰。同時，在需求方面，自2021年下半年以來，產品及服務的增長勢頭與去年的增長相比有所放緩，而在2021年的高基準效應下，預期此趨勢將於2022年持續。

集團亦計劃探索去中心化金融及元宇宙投資等領域，有關領域需要投放大量資源，運營開支將產生額外支出，並可能影響中短期業務表現。

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（第二版加入記者會）

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