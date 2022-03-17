【業績│電競股】雷蛇Razer去年經調整EBITDA增長115%不派息　料產品及服務需求增長持續放緩

▲ 【業績│電競股】雷蛇去年經調整EBITDA增長115%不派息 料產品及服務需求增長持續放緩

雷蛇Razer （01337） 去年純利增長720.5%至4616.2萬美元，經調整EBITDA增長115.5%至9160萬美元，因收益大增、毛利率持續擴張及生產力提高，不派息。收益增長33.3%至16.2億美元，因疫情帶動去年上半年的產品需求、硬件業務市場份額增加，以及服務分部的渠道及內容持續擴張。

受硬件利潤率持續擴張帶動，毛利率由去年的22.3%提升至24.0%，惟部分升幅因全行業供應鏈及物流挑戰引致的運費突然上漲而被抵銷。由於周邊設備及電腦系統業務增長，帶動硬件業務按年增長34%至14.524億美元。

每月活躍用戶按年增長逾30%

截至去年底，總賬戶數目按年增長約44.1%至約1.777億個，每月活躍用戶按年增長逾30%，有關增長主要由於遊戲、遊戲獎勵及直播活動增加，推動軟件產品組合強勁增長。Razer Gold虛擬信用積分錄得約3,310萬名註冊用戶，按年增長24.0%。

探索去中心化金融及元宇宙投資等領域

雷蛇聯合創辦人、主席兼行政總裁陳民亮指，有鑑於地緣政治緊張局勢、宏觀環境及持續疫情帶來的不確定因素及挑戰，預計持續影響全行業供應鏈的衝擊亦將繼續對我們的業務構成持續影響，貨運和物流仍然是我們全年面臨的挑戰。同時，在需求方面，自2021年下半年以來，產品及服務的增長勢頭與去年的增長相比有所放緩，而在2021年的高基準效應下，預期此趨勢將於2022年持續。

集團亦計劃探索去中心化金融及元宇宙投資等領域，有關領域需要投放大量資源，運營開支將產生額外支出，並可能影響中短期業務表現。

相關文章：【雷蛇私有化】雷蛇私有化先決條件已達成 概無收到有關國家部門反對

相關文章：【芯片大戰】高通發布新遊戲芯片平台Snapdragon G3x 兼夥雷蛇推手提遊戲機

**俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢**