【業績│地產股】嘉里建設去年基礎溢利增48%　末期息0.95元、現價股息率達17.5厘

▲ 嘉里建設去年基礎溢利增48% 末期息0.95元、現價股息率達17.5厘

嘉里建設 （00683） 公布全年業績，未計入投資物業公允價值變動及出售嘉里物流股份所錄得一次性收益，去年基礎溢利為62.7億元，公司股東應佔溢利則為103.6億元，分別增加48%及92%。嘉里建設擬派末期息0.95元，連同中期息0.4元及特別息2.3元，全年共派息3.65元。嘉里建設中午收市報20.9元，現價股息率達17.5厘，撇除特別息，亦達6.5厘。

疫情累MegaBox產生短期影響

嘉里建設表示，內地宏觀環境問題仍待解決，雖然集團看到一些貸款放寬和房貸利率下調的措施，但房地產開發市場仍然緩慢，惟市場對優質住宅仍存在一定需求今年集團將在內地重點推售六個城市的發展物業。

香港方面，集團預計將於上半年推出筆架山超級豪宅項目緹外。另外，受累第五波疫情，預計會對零售資產 MegaBox產生短期影響，集團正推出支援租戶的計劃，並期望疫情逐漸消減，零售分部得以回穩。政府即將推出新一輪消費券，亦將成為推動復甦的催化劑。

去年合約銷售超額完成33%

去年集團綜合收入153.3億元，按年上升6%。在香港及內地共錄得合約銷售179.1億元，較2021年全年銷售目標超出33%。其中，香港實現合約銷售93億元，達成全年銷售目標166%，內地則錄86.1億元，達成全年 銷售目標的109%。

集團物業租賃收入為53.4億元，按年上升11%。香港投資物業收入為12.9億元，與去年同期相若；內地則為 40.5億元，與去年同期比較增加15%。

截至去年底，待售物業發展的應佔總樓面面積達1,256 萬平方呎， 其中內地貢獻1,103萬平方呎，香港則提供 153 萬平方呎。

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