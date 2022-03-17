  • 27°C
香港時間 : 2022317日 (四) 13:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│地產股】嘉里建設去年基礎溢利增48%　末期息0.95元、現價股息率達17.5厘

股市 12:44 2022/03/17

分享：

嘉里建設去年基礎溢利增48%　末期息0.95元、現價股息率達17.5厘

嘉里建設 （00683） 公布全年業績，未計入投資物業公允價值變動及出售嘉里物流股份所錄得一次性收益，去年基礎溢利為62.7億元，公司股東應佔溢利則為103.6億元，分別增加48%及92%。嘉里建設擬派末期息0.95元，連同中期息0.4元及特別息2.3元，全年共派息3.65元。嘉里建設中午收市報20.9元，現價股息率達17.5厘，撇除特別息，亦達6.5厘。

疫情累MegaBox產生短期影響

嘉里建設表示，內地宏觀環境問題仍待解決，雖然集團看到一些貸款放寬和房貸利率下調的措施，但房地產開發市場仍然緩慢，惟市場對優質住宅仍存在一定需求今年集團將在內地重點推售六個城市的發展物業。

香港方面，集團預計將於上半年推出筆架山超級豪宅項目緹外。另外，受累第五波疫情，預計會對零售資產 MegaBox產生短期影響，集團正推出支援租戶的計劃，並期望疫情逐漸消減，零售分部得以回穩。政府即將推出新一輪消費券，亦將成為推動復甦的催化劑。

去年合約銷售超額完成33%

去年集團綜合收入153.3億元，按年上升6%。在香港及內地共錄得合約銷售179.1億元，較2021年全年銷售目標超出33%。其中，香港實現合約銷售93億元，達成全年銷售目標166%，內地則錄86.1億元，達成全年 銷售目標的109%。

集團物業租賃收入為53.4億元，按年上升11%。香港投資物業收入為12.9億元，與去年同期相若；內地則為 40.5億元，與去年同期比較增加15%。

截至去年底，待售物業發展的應佔總樓面面積達1,256 萬平方呎， 其中內地貢獻1,103萬平方呎，香港則提供 153 萬平方呎。

相關文章：【港資買地】嘉里建設斥163億元投上海黃浦區地皮　作綜合發展之用

【業績│地產股】嘉里建設半年基礎溢利增1.1倍、中期息連特別息2.7元　全日逆市抽升6%

**俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢**

 

港股 業績公布 嘉里建設（00683） 嘉里 派息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【盲盒監管】遭消費者協會點名批評　泡泡瑪特：已暫停食品行業合作的定製盲盒業務、股價跌3%
【盲盒監管】遭消費者協會點名批評　泡泡瑪特：已暫停食品行業合作的定製盲盒業務、股價跌3%
【港股ADR+夜期】傳中概股准向美披露審計信息　夜期升1003點　阿里美股高港13%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】傳中概股准向美披露審計信息　夜期升1003點　阿里美股高港13%（不斷更新）
【中概股反彈】科指重上4200關、騰訊阿里升兩成、美團京東升三成　國務院：促進平台經濟平穩健康發展
【中概股反彈】科指重上4200關、騰訊阿里升兩成、美團京東升三成　國務院：促進平台經濟平穩健康發展
【美國加息】儲局加息0.25厘符預期　逾3年來首次　四大關注點
【美國加息】儲局加息0.25厘符預期　逾3年來首次　四大關注點
【美股期貨】道指期貨跌48點　納指期貨微升5點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌48點　納指期貨微升5點（不斷更新）
【中概股反彈】國務院：中美監管保持溝通、支持企業境外上市　積極出台對市場有利的政策（附會議重點）
【中概股反彈】國務院：中美監管保持溝通、支持企業境外上市　積極出台對市場有利的政策（附會議重點）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款