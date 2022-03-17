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【新冠疫情】全球上周增逾1100萬確診 譚德塞：僅冰山一角

環球社會熱點 12:35 2022/03/17

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變種新冠病毒Omicron肆虐全球，新冠肺炎確診數字持續上升。世衛總幹事譚德塞周二（15日）對新冠疫情感到憂慮，認為很多國家已減少進行病毒檢測，但確診個案仍然增加，代表新增病例只是冰山一角。

以色列發現Omicron結合BA.2新變種 2名旅客感染 【下一頁】

世衛周二表示，全球上周新增1,100萬宗確診、逾4.3萬人死亡，感染病例按周增加8%，亦是自1月底以來，新增確診個案首次由跌轉升。其中亞洲屬增幅最大的地區，南韓及中國的感染病例增加25%、死亡人數亦增27%。

世衛續指，變種病毒Omicron及亞變種BA.2肆虐、各國放寬防疫措施、部分國家存在大量新冠疫苗錯誤資訊，疫苗接種率低等因素，導致新冠疫情反彈。

已打針港人 5月初免隔離入境新西蘭 【下一頁】

總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）亦稱，很多國家已減少檢測，但確診數字卻有增無減，反映新增病例只是冰山一角，未能完全反映疫情實況。譚德塞續指，預料部分已解除防疫限制的地區仍會出現本地爆發，但難以接受很多國家死亡率高企，特別是疫苗接種率低的地區。

譚德塞補充指，每個國家都面臨著不同情況及挑戰，重申新冠疫情還未結束（but the pandemic is not over）。

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責任編輯：郭麗明

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