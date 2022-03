【新冠疫情】全球上周增逾1100萬確診 譚得塞：僅冰山一角

變種新冠病毒Omicron肆虐全球,新冠肺炎確診數字持續上升。世衛總幹事譚德塞周二(15日)對新冠疫情感到憂慮,認為很多國家已減少進行病毒檢測,但確診個案仍然增加,代表新增病例只是冰山一角。

世衛周二表示,全球上周新增1,100萬宗確診、逾4.3萬人死亡,感染病例按周增加8%,亦是自1月底以來,新增確診個案首次由跌轉升。其中亞洲屬增幅最大的地區,南韓及中國的感染病例增加25%、死亡人數亦增27%。

世衛續指,變種病毒Omicron及亞變種BA.2肆虐、各國放寬防疫措施、部分國家存在大量新冠疫苗錯誤資訊,疫苗接種率低等因素,導致新冠疫情反彈。

總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)亦稱,很多國家已減少檢測,但確診數字卻有增無減,反映新增病例只是冰山一角,未能完全反映疫情實況。譚德塞續指,預料部分已解除防疫限制的地區仍會出現本地爆發,但難以接受很多國家死亡率高企,特別是疫苗接種率低的地區。

譚德塞補充指,每個國家都面臨著不同情況及挑戰,重申新冠疫情還未結束(but the pandemic is not over)。

責任編輯:郭麗明