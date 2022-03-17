【新股IPO】百麗退市5年捲土重來遞交上市申請 擬集資10億美元

早於2017年私有化的百麗國際，現正捲土重來並以「百麗時尚集團」遞交上市申請，美銀證券及摩根士丹利為聯席保薦人，並擬集資10億美元。

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截至去年11月底止9個月，百麗時尚收入176億元（人民幣，下同），按年增長11%；淨利潤23億元，按年增長15.9%。截至去年11月底，在中國共有9,153家直營門店，遍佈30個省份的337個城市以及香港和澳門。

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根據弗若斯特沙利文的資料，以2020年零售額計，百麗時尚集團是中國規模最大的時尚鞋服集團，市場份額11.2%，擁有20個多元佈局的自有品牌及合作品牌(包括代理及分銷品牌)，覆蓋女鞋、男鞋和童鞋以及服裝和配飾等品類。

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記者：張以正