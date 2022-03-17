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【新股IPO】百麗退市5年捲土重來遞交上市申請 擬集資10億美元

股樓投資 13:32 2022/03/17

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早於2017年私有化的百麗國際，現正捲土重來並以「百麗時尚集團」遞交上市申請，美銀證券及摩根士丹利為聯席保薦人，並擬集資10億美元。

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

截至去年11月底止9個月，百麗時尚收入176億元（人民幣，下同），按年增長11%；淨利潤23億元，按年增長15.9%。截至去年11月底，在中國共有9,153家直營門店，遍佈30個省份的337個城市以及香港和澳門。

【新股IPO】金山雲計劃來港上市 需獲監管部門批准和市場條件【見下頁】

【大行點睇】花旗看好7大產業9隻股份 受惠內地經濟增長目標

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根據弗若斯特沙利文的資料，以2020年零售額計，百麗時尚集團是中國規模最大的時尚鞋服集團，市場份額11.2%，擁有20個多元佈局的自有品牌及合作品牌(包括代理及分銷品牌)，覆蓋女鞋、男鞋和童鞋以及服裝和配飾等品類。

同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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