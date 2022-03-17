  • 27°C
香港時間 : 2022317日 (四) 13:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【元宇宙】匯豐夥The Sandbox　進軍元宇宙買虛擬土地

科技 13:04 2022/03/17

分享：

The Sandbox指出，目前已與匯豐銀行達成協議，成為合作夥伴，並透露匯豐銀行已獲得一塊虛擬土地。

「元宇宙」概念成為各行各業的新寵，就連匯豐銀行（HSBC）都要跟上潮流，加入元宇宙行列。區塊鏈遊戲公司The Sandbox昨（16日）宣布，將與匯豐銀行建立合作關係，讓匯豐銀行在The Sandbox元宇宙中買地和開發，成為首間正式進駐The Sandbox元宇宙空間的全球金融服務提供商。

【元宇宙】亞馬遜推元宇宙遊戲　助用戶掌握雲端運算技巧

【NFT】Meta擴展元宇宙計畫？　朱克伯格：NFT將於短期內登陸Instagram

The Sandbox指出，目前已與匯豐銀行達成協議，成為合作夥伴，並透露匯豐銀行已獲得一塊虛擬土地，將被開發來與體育、電競及遊戲愛好者建立聯繫。目前匯豐銀行暫時未透露任何細節，但就在他們的場館位置，展示了一幅GIF動圖作宣傳。

匯豐銀行亞太區首席營銷官Suresh Balaji透過聲明指出，元宇宙是人們使用擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、延展實境（XR）等沉浸式技術，體驗下一代網際網路Web3的方式，匯豐銀行看到了通過新興平台創造新體驗的巨大潛力，相信能為當前和未來的客戶，以及匯豐所服務的社區開闢一個充滿機會的世界。

事實上，匯豐銀行並非首間進駐元宇宙的銀行，JPMorgan較早前已另一元宇宙平台Decentraland購地。匯豐銀行只是首間進駐The Sandbox的金融服務提供商。

【元宇宙】虛擬實境遊戲VR Chat被揭存安全問題　允許兒童進入脫衣舞俱樂部

責任編輯：曾曉汶

另外，蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）將於本周五（18日）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【MWC 2022】HTC推全新元宇宙平台VIVERSE　夥高雄市政府號召「元居民」
2022/03/02
【MWC 2022】HTC推全新元宇宙平台VIVERSE　夥高雄市政府號召「元居民」
【元宇宙】Meta擬建立AI語音翻譯器　全球語言通用
2022/02/24
【元宇宙】Meta擬建立AI語音翻譯器　全球語言通用
【元宇宙】曼城夥Sony　打造全球首個元宇宙足球場
2022/02/23
【元宇宙】曼城夥Sony　打造全球首個元宇宙足球場
【Meta】元宇宙熱潮！　Horizon Worlds每月活躍用戶人數增至30萬
2022/02/21
【Meta】元宇宙熱潮！　Horizon Worlds每月活躍用戶人數增至30萬

你可能感興趣

【MWC 2022】HTC推全新元宇宙平台VIVERSE　夥高雄市政府號召「元居民」
18:45 2022/03/02
【MWC 2022】HTC推全新元宇宙平台VIVERSE　夥高雄市政府號召「元居民」
【元宇宙】Meta擬建立AI語音翻譯器　全球語言通用
11:01 2022/02/24
【元宇宙】Meta擬建立AI語音翻譯器　全球語言通用
【元宇宙】曼城夥Sony　打造全球首個元宇宙足球場
11:30 2022/02/23
【元宇宙】曼城夥Sony　打造全球首個元宇宙足球場
元宇宙 數碼貨幣 虛擬銀行 遊戲 亞太 滙豐控股（00005） 區塊鏈 電競 VR AR

下一篇文章

【Google I/O】Google I/O開發者大會5月11日舉行　料Android 13將登場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【IT狗】IT部門辭職率稱冠　僅29%員工願意留任
【IT狗】IT部門辭職率稱冠　僅29%員工願意留任
【華為新品】華為手機添新成員P50E　最平$5,036有交易
【華為新品】華為手機添新成員P50E　最平$5,036有交易
【蘋果FaceID】iOS 15.4終推出　「戴口罩解鎖」功能僅8款iPhone可使用
【蘋果FaceID】iOS 15.4終推出　「戴口罩解鎖」功能僅8款iPhone可使用
【小米新機】小米12系列登陸香港　售4,399元起月底開售（多圖）
【小米新機】小米12系列登陸香港　售4,399元起月底開售（多圖）
【網絡戰爭】德國警告移除Kaspersky防毒軟件　俄羅斯政府威脅用作黑客攻擊
【網絡戰爭】德國警告移除Kaspersky防毒軟件　俄羅斯政府威脅用作黑客攻擊
【NFT】Meta擴展元宇宙計畫？　朱克伯格：NFT將於短期內登陸Instagram
【NFT】Meta擴展元宇宙計畫？　朱克伯格：NFT將於短期內登陸Instagram
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款