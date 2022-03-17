【元宇宙】匯豐夥The Sandbox　進軍元宇宙買虛擬土地

▲ The Sandbox指出，目前已與匯豐銀行達成協議，成為合作夥伴，並透露匯豐銀行已獲得一塊虛擬土地。

「元宇宙」概念成為各行各業的新寵，就連匯豐銀行（HSBC）都要跟上潮流，加入元宇宙行列。區塊鏈遊戲公司The Sandbox昨（16日）宣布，將與匯豐銀行建立合作關係，讓匯豐銀行在The Sandbox元宇宙中買地和開發，成為首間正式進駐The Sandbox元宇宙空間的全球金融服務提供商。

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The Sandbox指出，目前已與匯豐銀行達成協議，成為合作夥伴，並透露匯豐銀行已獲得一塊虛擬土地，將被開發來與體育、電競及遊戲愛好者建立聯繫。目前匯豐銀行暫時未透露任何細節，但就在他們的場館位置，展示了一幅GIF動圖作宣傳。

匯豐銀行亞太區首席營銷官Suresh Balaji透過聲明指出，元宇宙是人們使用擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、延展實境（XR）等沉浸式技術，體驗下一代網際網路Web3的方式，匯豐銀行看到了通過新興平台創造新體驗的巨大潛力，相信能為當前和未來的客戶，以及匯豐所服務的社區開闢一個充滿機會的世界。

事實上，匯豐銀行並非首間進駐元宇宙的銀行，JPMorgan較早前已另一元宇宙平台Decentraland購地。匯豐銀行只是首間進駐The Sandbox的金融服務提供商。

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責任編輯：曾曉汶

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