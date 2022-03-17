【職場熱話】1星期工作5天 兼顧學業和工作感勞累 大學生：實習生上班多少日才合理？

不少學生都會找兼職，可能是賺取外快或者獲取經驗，不知你們一星期會上班多少天呢？近日有網民在「Dcard」討論區發文指自己是實習生卻一星期上足5日班，生活不是上學就是工作，因而感到勞累。

樓主還在讀書，這個學期計算14個學分，同時在做實習生。他一個星期上班5天，其中一日全日，另外四日工作半日。他的生活不是在上學就是工作，讀書還是做任何其他想做的事都沒有時間，日日行屍走肉，唯一好處就是生活費自給自足，不用爸媽煩惱和擔心，疫情下不會加重他們負擔，但真的覺得很累。樓主因而好奇以其情況，一星期工作多少天比較合理？

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有網民認為「還有晚上和六日， 實習生不會加班應該有剩餘時間。畢業後當全職覺得做實習生很爽，又沒什麼工作要負責任，工作量也少，就是工資低」、「我現在是計算9個學分，另外再加畢業論文，上班3日。其實負擔到就可以。實習生一定要足5天日數？如果不是可以減少就不用那麼辛苦」。

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亦有網民指「不同院校一個學分的工作量都不同，不能評論。但之前試過5科數量的情況下，一星期工作三日兼職，真的會影響學分」、「上星期剛開始做，暫時一星期上班四天全日，合約也說好學期完結後一星期上班五天，是挺辛苦的，明白樓主有多累 」。

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責任編輯：陸盈希