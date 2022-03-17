【職場熱話】WFH全日屬工作時間？ 2星期後離職仍被指派新工作 打工仔：為何不交予新同事？

若然已經提出請辭獲批，上司仍給予新工作，打工仔們會繼續認真工作還是放慢步伐呢？近日有網民在「Dcard」討論區發文指早已向上司提出離職要求，仍不斷收到新工作，因此質疑上司為何不把工作交予新同事？

樓主指上司常在深夜叫他做事，有時沒有回覆便會打電話。他終於對上司提了辭職，多做半個月就可以走，但因為現在WFH，所以上司覺得他24小時都應該是在工作。明明還有2星期就離職，上司還不停給新項目予樓主，繼而質疑是否差不多可以將工作交接給新同事做？

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有網民認為「都提了辭職，便按章工作，合約寫幾點上班就做到幾點，半夜打來就Cut線」、「跟就人情，不跟就道理，有一個月通知，都不安排交接，關人甚麼事？與同事友好可以捱義氣做多點。責任？我是老闆就是我責任」。

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亦有網民指「跟、為何不跟？你還在這工作，他叫你交接你就不要交接，到第二間公司做還跟你談工作計足錢就可以」、「就算提了辭職，到了新工都有責任跟進所有工作。現在年青人無交帶，遞信後就打算拍拍籮柚走人」。

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責任編輯：陸盈希