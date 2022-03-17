【職場熱話】畢業生對前路感迷惘 文員VS輪更制客戶服務員 不知如何選擇才好

相信每年都有不少畢業生對找工作感到迷惘，不知你們對工作的考量會是甚麼？近日就有網民在「Dcard」討論區發文指自己即將畢業，面對兩份不同薪金和範疇的工作，因而不知選擇那份才好。

樓主是應屆畢業生，所以最近用 Linkein 和 CTjobs 寄了很多履歴表。雖然有回音，一份是文員上班五日半，薪金 $13000-$14000，另一份客戶服務員上班五日且輪更制，公眾假期或星期六日都有機會要上班，薪金 $17500。他指本身沒特別工作想做又不想從事飲食和零售但對未來好迷惘，不知怎樣才好，他更想畢業就有工作。他因而詢問如果兩份都獲錄取，大家是否都會選擇第二份？

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有網民認為「五天半=六日，還要這麼低工資，別考慮吧」、「很老實說兩份都一般般，但5天半只得13K不能接受，一定要選擇的只有選擇第二份」。

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亦有網民指「其實飲食業也不差零售更可以賺大錢」、「我會選擇第2份，起碼拿到服務經驗，工資又高過第一份」、「繼續找，文員說實話做多少年也不算有用經驗，如果可以找點更專業範疇會更好」。

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責任編輯：陸盈希