  • 27°C
香港時間 : 2022317日 (四) 15:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】畢業生對前路感迷惘 文員VS輪更制客戶服務員 不知如何選擇才好

理財智慧 15:06 2022/03/17

分享：

相信每年都有不少畢業生對找工作感到迷惘，不知你們對工作的考量會是甚麼？近日就有網民在「Dcard」討論區發文指自己即將畢業，面對兩份不同薪金和範疇的工作，因而不知選擇那份才好。

樓主是應屆畢業生，所以最近用 Linkein 和 CTjobs 寄了很多履歴表。雖然有回音，一份是文員上班五日半，薪金 $13000-$14000，另一份客戶服務員上班五日且輪更制，公眾假期或星期六日都有機會要上班，薪金 $17500。他指本身沒特別工作想做又不想從事飲食和零售但對未來好迷惘，不知怎樣才好，他更想畢業就有工作。他因而詢問如果兩份都獲錄取，大家是否都會選擇第二份？

【5,000元津貼】確診可獲5,000元恩恤津貼 一年半只批出1,203宗 哪些人合資格申請？見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

有網民認為「五天半=六日，還要這麼低工資，別考慮吧」、「很老實說兩份都一般般，但5天半只得13K不能接受，一定要選擇的只有選擇第二份」。

【職場熱話】15k 辦公室工 vs 25k 戶外工 打工仔各有利弊 欲人工高又想工作輕鬆下一頁

亦有網民指「其實飲食業也不差零售更可以賺大錢」、「我會選擇第2份，起碼拿到服務經驗，工資又高過第一份」、「繼續找，文員說實話做多少年也不算有用經驗，如果可以找點更專業範疇會更好」。

同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陸盈希

開啟hket App，閱讀全文
畢業 編輯 零售

上一篇文章

【職場熱話】WFH全日屬工作時間？ 2星期後離職仍被指派新工作 打工仔：為何不交予新同事？

下一篇文章

【職場熱話】外出工作報銷車費 被上司指責太計較 打工仔質疑不合理
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【虛擬經濟】余文樂NFT預售創世界紀錄 兩小時直衝OpenSea第一名
【虛擬經濟】余文樂NFT預售創世界紀錄 兩小時直衝OpenSea第一名
【置業故事】睇中柏傲灣頂層特色戶　企硬不追價　「80後」夫婦遲買5個月　樓價平了117萬
【置業故事】睇中柏傲灣頂層特色戶　企硬不追價　「80後」夫婦遲買5個月　樓價平了117萬
【疫情衝擊】連鎖健身中心Fitness First今起停運 苦主合約餘額可轉到PURE Fitness
【疫情衝擊】連鎖健身中心Fitness First今起停運 苦主合約餘額可轉到PURE Fitness
【二手樓價】90後大膽還價　585萬買恒豐園三房　呎價不用1萬元
【二手樓價】90後大膽還價　585萬買恒豐園三房　呎價不用1萬元
【置業故事】鎖定屯門啟豐園　火力全開講價　凌晨2時入市　代理：客人買樓贈老人家住
【置業故事】鎖定屯門啟豐園　火力全開講價　凌晨2時入市　代理：客人買樓贈老人家住
【5,000元津貼】確診可獲5,000元恩恤津貼　一年半只批出1,203宗　哪些人合資格申請？
【5,000元津貼】確診可獲5,000元恩恤津貼　一年半只批出1,203宗　哪些人合資格申請？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款