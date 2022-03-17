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【職場熱話】外出工作報銷車費 被上司指責太計較 打工仔質疑不合理

理財智慧 15:05 2022/03/17

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不知各位打工仔有否替公司外出辦事的經歷呢？若然要使用交通工具又會否回公司Claim回車資？近日有網民在討論區發文指突然被公司委派把貨物拿到店舖，欲與公司Claim回車資，卻被上司指太計較，因而感到不合理。

樓主經歷：

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【職場熱話】WFH工作量有增無減 看海量電郵才能作紀錄 打工仔：交收文件好想死下一頁

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果 

有網民認為「80蚊當然要Claim，我10蚊都會Claim，寫明起點到終點便可。趕時間會選擇的士，不趕就選擇巴士地鐵」、「若果偶然一兩次，不向公司取回交通費都可以，但若果外出次數愈來愈多，則另作別論」。

亦有網民指指「你說無錢搭車要等出糧先去」、「應該要Claim，可能是你上司人工不旨在」、「幫公司做事要搭車，可以Claim回車錢，或者叫公司先給你錢再去搭車」。

同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信 

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責任編輯：陸盈希

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