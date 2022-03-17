【職場熱話】打字大聲被同事投訴 上司竟以一事威脅保職位 港女感委屈憤而辭職

在安靜的環境下工作是相對較容易集中精神，但有時辦公室工作亦無可避免總有聲響，如打字聲。無論再輕力鍵盤總會有噠噠聲，只要不太過份，同事們應互相體諒。早前有網民在Facebook「奴工處」討論區發文指離開前公司原因是打字大聲，不被上司力撐，對方還提出發生關係以協助她留在公司，自覺委屈因而決定辭職。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【職場熱話】WFH請假打針 上司擅自替其銷假 打工仔：攞大假都無得休息【下一頁】

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

有網民認為「打字聲都有咁多病，咁巴閉就留係屋企專心養病」、「打字冇聲，公司會質疑是否在工作，算是公司表現一部份」、「咁佢樓上鑽野咪心臟病發」。

亦有網民指「發生關係可以留低？甚麼年代？以為全世界得一份工可以做」、「應該去平機會或勞工署告上司」、「乘人之危好賤格」。

同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陸盈希