【全球富豪榜】2022胡潤全球富豪榜：馬斯克蟬聯全球首富　農夫山泉鍾睒睒跌失落十大但力守中國第一

▲ 【億萬富豪】2022胡潤全球富豪榜：馬斯克蟬聯全球首富 農夫山泉鍾睒睒跌失落十大但力守中國第一

胡潤研究院今日發佈《2022胡潤全球富豪榜》，電動車巨企Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）身家超過1.29萬億元（人民幣‧下同）蟬聯全球首富；緊隨期後是亞馬遜（Amazon）（美：AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos），其身家超過1.19萬億元；奢侈品集團LVMH主席貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault）排行第三位，身家超過9650億元。

《2022胡潤全球富豪榜》上榜企業家財富計算截止日期為2022年1月14日，期內全球身家十億美元以上富豪新增153人，達至3381人，再創歷史新高，相當於每週新增3位。中國十億富豪人數達1133位，蟬聯第一，比去年增加75人，其次是美國716位，增加了20人，中國和美國佔全球的55%。

農夫山泉鍾睒睒身家縮水近1000億元 「雙馬」跌出中國前三名

農夫山泉 （09633） 董事長鍾睒睒去年曾打入全球十大富豪，但今年則跌8位至第15位，身家縮水近1000億至4550億元，失落亞洲首富，但仍蟬聯中國首富。抖音及Tiktok母企字節跳動創辦人張一鳴身家保持3400億元，中國排名由第5升至第2，全球排名第23位。

電動車電池巨企寧德時代（深：300750）創始人曾毓羣從去年的中國第11上升至第3，全球排24，身家增長1000多億元，達到3350億元。51歲的騰訊 （00700） 主席馬化騰身家3300億元位列中國第4，下降兩位；全球第28位，下降14位。阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲身家減少約1000億至2350億元位列中國第5，下跌1位，是2015年以來「雙馬」首次跌出中國前三名。

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