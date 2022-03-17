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【美國加息】金管局5條QA　親解美國加息及外圍局勢對香港金融及貨幣市場影響

股市 12:22 2022/03/17

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【美國加息】金管局5條QA　親解美國加息及外圍局勢對香港金融及貨幣市場影響

美國聯儲局如期加息0.25厘，金管局隨即按既定機制上調貼現窗基本利率25基點至0.75厘，即時生效。金管局總裁余偉文指，市場相當關注美國加息以及近日動盪的環球金融局勢，因此提出5條問與答，解釋美國加息對香港金融穩定及貨幣市場的影響。

一文看清儲局議息後投資界最新看法【下一頁】

問題一

Q：環球地緣政治及經濟環境非常不穩定。香港股市連日大幅波動，金管局如何評估其對本港經濟和金融前景的影響？

A：近日環球金融市場非常波動，投資者避險情緒高漲，不論是宏觀經濟或金融環境，也充滿着風險和變數。烏克蘭局勢前景未明、油價波動以及通脹持續升溫等，引致金融和資產市場出現震盪，作為國際金融中心和細小而開放的經濟體，香港自然難以獨善其身，加上受其他與本港市場相關的因素或消息影響，以致香港股市連日大幅波動。

市況波動時候，市民應提高警覺，並小心管理風險。俄羅斯和烏克蘭分別僅佔本地2021年貨物出口的0.78%和0.05%，對本港出口和經濟增長的影響有限。通脹方面，能源在本地消費物價指數的開支權數只佔約3%，就算未來國際能源價格進一步上升，對香港通脹的影響也比較溫和。另外，香港銀行體系對俄羅斯的風險敞口也很小（佔銀行業資產只有約0.01%）。

問題二

Q：香港金融市場有否出現異動？ 會否有大鱷乘虛而入狙擊港元及股市？

A：香港的金融體系底子雄厚，外匯儲備是本地生產總值（GDP）的136%，銀行體系資本充足率為20.4%，兩者均比2008年金融海嘯時顯著高出約30%，為香港金融市場提供強大堅固的緩衝和抗震力，足以抵禦外在因素引發的市場震盪。自烏克蘭局勢升級以來，港元市場如常有序運作，港元匯率穩定，未察覺資金流動出現異常情況，亦無跡象顯示有大規模沽空或衝撃港元；股票市場雖然隨外圍市況大幅波動，但市場交易維持順暢正常。

金管局和其他金融監管機構保持密切溝通和信息交換，監察跨市場情況，確保金融安全和穩定。香港憑藉堅實的基本因素，在過往抵禦過各種風暴和逆境，金管局也累積了足夠的能力和經驗，維護香港的金融和貨幣穩定。

問題三

Q：香港會即時跟隨美國加息嗎？ 若否，銀行體系總結餘要下降至甚麼水平才會引發香港加息？

A：聯滙制度下，港元拆息水平一般會趨近美元息率，同時亦會受到本地市場港元資金供求的影響。參考以往經驗，包括美國對上一次於2015至2018年的加息周期，港元拆息未必會立即跟隨美息上調。現時，香港銀行體系流動性充裕，預期港息滯後美息的情況（尤其在短期限拆息方面），在今次這個加息周期也會發生。滯後的幅度，則很取決於本地市場港元資金供求的情況。

雖然銀行體系總結餘是反映銀行體系流動性的重要指標，但港元拆息是否上升並不完全取決於總結餘的特定水平，因為每個加息周期的情況及市場因素都或有不同，不可一概而論。

問題四

Q：香港銀行存款及按揭息率會否上調？美國加息對香港樓市會有甚麼影響？

A：銀行會因應本身的資金成本結構及其他有關的考慮，決定是否調整銀行存款及按揭息率、何時調整，以及調整的幅度。不少住宅樓宇按揭息率以一個月期限的港元拆息為基準，而近月有關的港元拆息有緩緩向上的趨勢。

值得留意的是，利率並非影響香港樓市發展的唯一因素，其他重要的因素包括疫情及經濟發展、房屋供應和市場氣氛等。  

問題五

Q：港元是否很快會觸及7.85的弱方兌換水平？金管局擔心資金外流嗎？

A：聯滙制度下，假如美元及港元拆息之間有相當程度的差距，便會出現足夠誘因引發市場人士進行套息交易，令聯匯制度下的利率自動調節機制發揮作用。港元匯率一直按市場供求於7.75至7.85的兌換保證範圍內浮動，是聯匯制度設計之下的正常操作。

很難準確預測港元匯率的走向。若港元匯率觸發7.85弱方兌換保證，資金從港元市場流出，亦切合聯匯制度的設計及預期。當金管局於7.85弱方兌換保證向銀行買入港元賣出美元之後，銀行體系總結餘便會收縮，從而增加港元拆息向上的動力，抵銷套息交易的誘因，減低資金從港元市場流出，最終令港元穩定於7.75至7.85的區間內。

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

 

相關文章：【美國加息】港銀未跟美國加息　滙豐維持最優惠利率5厘

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經濟 貨幣政策 兌換保證 香港 加息 香港金融管理局 港元 國際金融中心 金融監管機構 拆息

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