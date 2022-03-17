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【美國加息】港銀未跟美國加息、1個月HIBOR升至1個月高　滙豐維持最優惠利率5厘、渣打5.25厘

宏觀解讀 13:40 2022/03/17

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【美國加息】港銀未跟美國加息　滙豐維持最優惠利率5厘

美國聯儲局宣布加息0.25厘，因應聯儲局決定，香港金管局今亦上調基本利率至0.75厘，不過本地銀行一如預期按兵不同。香港上海滙豐銀行有限公司宣布，該行最優惠利率將維持不變，保留在目前5厘的水平。

繼滙豐後，渣打香港亦宣布維持最優惠貸款利率於5.25厘不變，港元儲蓄戶口利率亦維持不變。

香港銀行同業拆息 （HIBOR）方面，當中與樓按H按掛鉤的一個月HIBOR升至0.2847厘，創1個月新高。

到期日 港元利息結算利率 單日變幅
隔夜 0.05768 +0.01048
1星期 0.08583 +0.00125
2星期 0.12881 +0.00113
1個月 0.28470 +0.01934
2個月 0.47875 +0.01512
3個月 0.59024 +0.01464
6個月 0.93720 +0.04416
12個月 1.45560 +0.04316

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