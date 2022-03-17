【美國加息】港銀未跟美國加息、1個月HIBOR升至1個月高　滙豐維持最優惠利率5厘、渣打5.25厘

上一篇文章
港股買貨時機過未？恒指低位累升逾3000點 三大揀股策略速睇
美國聯儲局宣布加息0.25厘，因應聯儲局決定，香港金管局今亦上調基本利率至0.75厘，不過本地銀行一如預期按兵不同。香港上海滙豐銀行有限公司宣布，該行最優惠利率將維持不變，保留在目前5厘的水平。
繼滙豐後，渣打香港亦宣布維持最優惠貸款利率於5.25厘不變，港元儲蓄戶口利率亦維持不變。
香港銀行同業拆息 （HIBOR）方面，當中與樓按H按掛鉤的一個月HIBOR升至0.2847厘，創1個月新高。
|到期日
|港元利息結算利率
|單日變幅
|隔夜
|0.05768
|+0.01048
|1星期
|0.08583
|+0.00125
|2星期
|0.12881
|+0.00113
|1個月
|0.28470
|+0.01934
|2個月
|0.47875
|+0.01512
|3個月
|0.59024
|+0.01464
|6個月
|0.93720
|+0.04416
|12個月
|1.45560
|+0.04316
相關文章：
【美國加息】美銀：儲局擬犠牲經濟增長遏止通脹 一文看清儲局議息後投資界最新看法
【美國加息】金管局余偉文：美國進入加息周期屬市場預期 港元拆息未必即隨美元拆息上調
【美國加息】儲局加息0.25厘符預期 逾3年來首次 四大關注點
**俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢**