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【大行報告】大摩：大市若要持續反彈　須留意五大指標

股市 15:05 2022/03/17

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大摩：大市若要持續反彈須留意五大指標

國務院金融穩定發展委員會日前召開會議，並觸及了市場目前最關心的議題，其立場被市場視為利好消息，大帶動港股報復式反彈。摩根士丹利表示，中國官方最新的表態將有助提升投資者信心，恒指亦隨即反彈並升穿該行的最悲觀的情境，即是19500點的目標。大摩維持對中國股市「持有」的評級，若大市要有持續反彈，須留意五大指標。

大摩指，指數回歸到該行的基本情景假設下的目標價，仍將是一條漫長的道路，但路徑已經比以往更為清晰。

大摩精選38隻基本面佳、估值大幅下調的中資股，看【下一頁】

大摩提到五大指標包括：1） 更清晰的「清零政策」的退出策略，以限制對經濟造成的影響；2） 環球地緣政治緊張局勢降溫，有助中國的股票風險溢價下降；3） 更穩定的房地產市場；4）更多跡象表明不同政府機構在政策實施上有更有的協調；5） 境外IPO市場復甦，重建投資者信心。

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