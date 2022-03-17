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【兒童安全】Meta旗下Instagram、Quest VR　將增父母監督功能

科技 14:30 2022/03/17

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Meta昨（16日）宣布，將於分別於旗下社交平台Instagram以及Quest VR裝置，增設父母監督功能。（Meta官網圖片）

社交平台成為現今生活不可或缺的一部分，當中更有不少用戶為兒童及青少年。為避免兒童及青少年接觸不良資訊，要確保青少年安全也成為社交媒體重點關注的一部分。Meta昨（16日）宣布，將分別於旗下社交平台Instagram以及Quest VR裝置，增設父母監督功能。

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Instagram新增的監督工具，主要讓父母能夠查看孩子的追蹤者及關注的帳戶，並了解孩子在應用程式上花費的時間。Meta表示，此功能已在昨日於美國推出，並將在未來幾個月內向全球作出推廣。不過，如果父母或監護人要求啟動監督功能，需要得到青少年的事先批准。

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Meta稱，計畫在接下來的幾個月裏添加其他功能，包括讓父母限制孩子可以使用Instagram的時間，以及讓多個家人監督青少年帳戶的能力。

至於Quest VR頭戴式裝置方面，Meta將於4月開始已升級現有的解鎖模式，允許父母通過解鎖模式，來鎖定青少年使用某些應用程式。5月起也會自動阻止13歲以上青少年，下載國際年齡分級聯盟 （IRAC）評級為不適合青少年使用的應用程式。Meta亦將推出一個家長儀表板（Dashboard），經雙方的同意後可連接到青少年的賬戶，進行監督。

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Meta補充，計畫最終將「家庭中心（Family Centre）」發展成一個中心平台，父母可以在此平台上，監督他們孩子在Meta的所有社交平台活動。

責任編輯：吳嘉雯

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