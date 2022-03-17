  • 27°C
香港時間 : 2022317日 (四) 12:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國聯儲局加息0.25厘 議息聲明逐點解讀

股市 12:16 2022/03/17

分享：

環球關注的美國議息結果隔晚凌晨出爐，美國聯儲局宣布加息0.25厘，符合市場預期，並暗示年內6次會議均會加息，預計至年底共加息1.9厘。議息結果怎解讀？瑭明資本董事曾啟邦（Rex）認為美國聯儲局期望管理做得不錯，議息聲明指出形勢高度不確定性，這點亦市場已預期，包括俄烏局勢、中概股除牌等風險因素，聲明發出後美股V形反彈，證明市場沒太大驚恐。

曾啟邦指出議息聲明有幾大細點要留意：

（1）預期通脹長遠回落至2%，繼續縮表 - 代表美國聯儲局將會持續就加息預期與市場溝通

（2）就業薪金增速歷來最快兼需求強勁、地緣政治打亂原油、糧食供應鏈 - 反映美國聯儲局取態謹慎

（3）美國金融條件可以應付通脹 - 10年期債息回落，市場短期反應較大，預計美股中長綫維持穩定

*俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢*

*足本分析：重溫今早《ET開市直擊》（4：21-7：31）美國議息結果揭盅  港股報復式反彈策略如何？曾啟邦分析買賣部署* →【按此速睇 - 附time code】

*美國今周議息怎部署？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析*

欄名 : 3分鐘睇股

相關文章

港股再升逾千點收復二萬一 見底與否還看一個關鍵
今日
港股再升逾千點收復二萬一 見底與否還看一個關鍵
京東（09618）急彈後仲有幾多水位？ 大回小漲格局已破？
今日
京東（09618）急彈後仲有幾多水位？ 大回小漲格局已破？
美國議息結果凌晨出爐 鮑威爾發言3個重點要聽實
2022/03/16
美國議息結果凌晨出爐 鮑威爾發言3個重點要聽實

你可能感興趣

港股再升逾千點收復二萬一 見底與否還看一個關鍵
今日 10:00
港股再升逾千點收復二萬一 見底與否還看一個關鍵
京東（09618）急彈後仲有幾多水位？ 大回小漲格局已破？
今日 12:11
京東（09618）急彈後仲有幾多水位？ 大回小漲格局已破？
美國議息結果凌晨出爐 鮑威爾發言3個重點要聽實
18:29 2022/03/16
美國議息結果凌晨出爐 鮑威爾發言3個重點要聽實

最新專欄文章 更多

京東（09618）急彈後仲有幾多水位？ 大回小漲格局已破？
今日
京東（09618）急彈後仲有幾多水位？ 大回小漲格局已破？
港股再升逾千點收復二萬一 見底與否還看一個關鍵
今日
港股再升逾千點收復二萬一 見底與否還看一個關鍵
美國議息結果凌晨出爐 鮑威爾發言3個重點要聽實
2022/03/16
美國議息結果凌晨出爐 鮑威爾發言3個重點要聽實
友邦（01299）反彈跑輸中資股？ 加息及回購中長綫點睇？
2022/03/16
友邦（01299）反彈跑輸中資股？ 加息及回購中長綫點睇？
收租股最壞時代已過？九倉1997股價回穩可否撈底
2022/03/16
收租股最壞時代已過？九倉1997股價回穩可否撈底
烏克蘭 俄羅斯 港股 中國概念股 就業 外滙 政治 除牌 地緣政治 美股

上一篇文章

【美國加息】港銀未跟美國加息　滙豐維持最優惠利率5厘

下一篇文章

京東（09618）急彈後仲有幾多水位？ 大回小漲格局已破？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中概股反彈】科指重上4200關、騰訊阿里升兩成、美團京東升三成　國務院：促進平台經濟平穩健康發展
【中概股反彈】科指重上4200關、騰訊阿里升兩成、美團京東升三成　國務院：促進平台經濟平穩健康發展
【中概股反彈】國務院：中美監管保持溝通、支持企業境外上市　積極出台對市場有利的政策（附會議重點）
【中概股反彈】國務院：中美監管保持溝通、支持企業境外上市　積極出台對市場有利的政策（附會議重點）
【美國加息】儲局加息0.25厘符預期　逾3年來首次　四大關注點
【美國加息】儲局加息0.25厘符預期　逾3年來首次　四大關注點
【美股收市】加息0.25厘符預期 道指漲518點 納指勁升3.8% 中概股飆33%
【美股收市】加息0.25厘符預期 道指漲518點 納指勁升3.8% 中概股飆33%
【港股ADR+夜期】傳中概股准向美披露審計信息　夜期升1003點　阿里美股高港13%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】傳中概股准向美披露審計信息　夜期升1003點　阿里美股高港13%（不斷更新）
【盲盒監管】遭消費者協會點名批評　泡泡瑪特：已暫停食品行業合作的定製盲盒業務、股價跌3%
【盲盒監管】遭消費者協會點名批評　泡泡瑪特：已暫停食品行業合作的定製盲盒業務、股價跌3%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款