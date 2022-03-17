美國聯儲局加息0.25厘 議息聲明逐點解讀

環球關注的美國議息結果隔晚凌晨出爐，美國聯儲局宣布加息0.25厘，符合市場預期，並暗示年內6次會議均會加息，預計至年底共加息1.9厘。議息結果怎解讀？瑭明資本董事曾啟邦（Rex）認為美國聯儲局期望管理做得不錯，議息聲明指出形勢高度不確定性，這點亦市場已預期，包括俄烏局勢、中概股除牌等風險因素，聲明發出後美股V形反彈，證明市場沒太大驚恐。

曾啟邦指出議息聲明有幾大細點要留意：

（1）預期通脹長遠回落至2%，繼續縮表 - 代表美國聯儲局將會持續就加息預期與市場溝通

（2）就業薪金增速歷來最快兼需求強勁、地緣政治打亂原油、糧食供應鏈 - 反映美國聯儲局取態謹慎

（3）美國金融條件可以應付通脹 - 10年期債息回落，市場短期反應較大，預計美股中長綫維持穩定

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