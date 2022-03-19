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【技術應用】發展智慧地市　港初創轉化大學科研變實際應用

10:00 2022/03/19

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Smart Sensing聯合創始人及首席執行官鄧建國，聯同香港科技大學的教授及校友，創立AIoT數據技術公司，將大學研發的技術Smart AP變成商業化應用。（湯致遠攝）

香港政府一直提倡智慧城市發展，在不同領域推出數碼基建項目。有本地初創配合大學所研發的AIoT方案，再加入Wi-Fi、LoRa（低功耗廣域網絡）等技術，將其變成商業化方案，用於定位、安全性檢測等。現已有醫院採用該方案，協助追蹤物件或病人。

【第五波疫情】防疫措施有效？ Google：多個地方人流大減一半

Smart Sensing聯合創始人及首席執行官鄧建國稱，Smart AP技術是由科技大學教授陳雙幸研發，公司後來將其商業化，為技術加入藍牙、LoRa等影像，變成一個融合的科技，讓技術應用時可有效準確地實時感知，並消除覆蓋盲點，為用戶提供可追蹤性的實時數據分析。

應用案例 增企業採用信心

不過，要將技術成功商業應用，過程中遇到不少挑戰。鄧建國表示，Smart AP是純技術產品，原先只是一些數字，所以團隊要將其立體化，中間需要製作虛擬地圖，再整合其他技術。

鄧指，大型企業對於初創應用會有些卻步，亦重視產品是否曾經應用在類似的場景中。幸好，該公司成功加入科學園「智慧停車場」項目，有了應用案例。他又指公司研發的AI程式，目標是協助停車場運作更自動化，包括記錄車牌、繳費功能等。其研發的鏡頭可做到短時間內辨認10至12個車位的車牌，既可助運作自動化，又可減少場內安裝鏡頭的數目。

【抗疫科技】3香港智能抗疫機械人進駐百佳 於10間分店提供服務

查強檢大廈 居家檢疫分布

Smart AP技術亦可用於防疫方面，該公司最近與大學合作，製作疫情地圖。鄧透露，利用政府發放的數據及AI技術，製作疫情熱圖（Heat Map）網站，供市民查看各區需要強檢的大廈、居家檢疫的分布情況等；同時亦推出應用程式，利用即時GPS數據顯示市民現時身處的地方，確診或居家抗疫個案的數字，預計服務將於今個月內推出。

【AI技術】科學家以AI技術分析豬叫聲 冀用作檢測動物健康狀況

記者：廖淑瑩

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