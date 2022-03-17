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【石Sir午市閒談】今日推介同程旅行｜宏利、比亞迪電子、中石油、中芯、蒙牛最新部署

股市 12:32 2022/03/17

分享：

恒生指數中午收報21250點，升1163點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介同程旅行 （00780） ，另亦會分析宏利 （00945） 、比亞迪電子 （00285） 、中石油 （00857） 、中芯 （00981） 、蒙牛 （02319） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

05：12 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

07：06 – 比亞迪電子 （00285）        企上21.50元始甩難

08：31 – 中石油 （00857）              宜守3.40元上

10：12 – 宏利 （00945）                 企155.50元上

11：21 – 中芯 （00981）                 企16.30元便好

13：15 – 蒙牛 （02319）                 升穿46.00元位更好

15：00 – 同程旅行 （00780）           升破阻力才進

17：09 – 推介股表現記錄

17：44 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 同程旅行（00780） 宏利金融－S（00945） 比亞迪電子（00285） 中國石油股份（00857） 中芯國際（00981） 蒙牛乳業（02319） 石鏡泉
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