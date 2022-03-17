以色列發現Omicron結合BA.2新變種 2名旅客感染

以色列衛生部宣布，經檢測發現兩名旅客身上帶有Omicron變種與亞變種BA.2結合的新變種，相信為全球首次發現。據悉，兩名旅客染疫後僅出現輕微症狀。

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以色列衛生部周三（16日）表示，當局按照規定為入境旅客進行新冠病毒核酸檢測，驗出兩人身上帶有Omicron變種（BA.1）及BA.2兩款毒株結合的新變種。

以色列防疫官員扎爾卡（Salman Zarka）並無透露兩名旅客是由何地出發，僅表示兩人是一對年齡約30多歲的夫婦。

兩名患者出現輕微症狀，包括發燒、頭痛和肌肉酸痛，但無需特殊治療。

衛生部總幹事阿什（Nachman Ash）則認為，變種可能來自以色列境內，估計這對夫婦在登機前可能已在以色列感染病毒。

扎爾卡形容兩款毒株結合為新變種屬常見現象，因為當同一個細胞出現兩款病毒及進行繁殖時，就會通過交換遺傳物質產生一種新病毒。

但他呼籲公眾無需過分擔心，稱當局認為新變種的威脅不大。

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但衛生部官員仍對BA.2的傳播情況表示憂慮。以色列政府的新冠疫情資訊中心本月初曾警告，BA.2毒株佔當地確診比例愈來愈高，擔心上述情況或令確診數字居高不下。

以色列周二（15日）再增6,310宗新確診，截至當地周三上午共有超過3.7萬宗活躍個案。其中789名患者需要住院，有335人為重症患者，有151人需要使用呼吸機。

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責任編輯：鄭錦玲