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【大行報告】大摩精選38隻基本面佳、估值大幅下調的中資股　中央出口術有助提振市場情緒（附名單）

股市 12:43 2022/03/17

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【大行報告】大摩精選38隻基本面佳、估值大幅下調的中資股　中央出口術有助提振市場情緒（附名單）

港股在中央出口術救市後大幅反彈，摩根士丹利認為，中央解釋清楚政策立場後，預期市場短期會徘徊該行的最悲觀目標之上，因此該行找出自3月4日以來基本面持續穩健，但估值下調幅度最多的中資股，維持中資股「與市場同步」評級。

科指回勇，成分股急升【下一頁】

大摩選出38隻基本面佳、屬於「增持」評級，但估值於3月4日至3月15日期間大幅下調的在港或美上市的中資股。

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大摩指，讓行調低恒指及MSCI中國指數的最悲觀目標後，在岸及離岸中資股均出現明顯調整，自3月4日至3月15日期間，恒指跌18%、MSCI中國指數跌23%、國指跌22%、滬深300指數跌12%，而恒指及MSCI中國指數於3月15日亦觸及大摩的最悲觀目標。

國務院表態，內房急彈【下一頁】

由於中國決策官員發布積極言論，相信可提振投資者情緒，但大摩並不急於轉態至全面看好中資股前景，仍想觀察中央會否有更多放棄「清零」政策、環球地緣政治風險降溫、海外新股市場復甦的跡象，才能肯定股市升勢更持續。

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