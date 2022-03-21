【C.E.O.財策精英】宏利分組經理郭綺婷　完善配套掃除轉職憂慮　一圓保險專才夢

若為轉投心儀行業而要放棄優薪厚職，對肩負家庭擔子的人來說，是一個甚為奢侈的想法。早已有志投身保險業的郭綺婷（Yvonne），正因此而一直留在澳門地產界發展，直至兩年前，她遇上正在拓展團隊的宏利分行經理張俊林（Aaron），知悉「宏利C.E.O.計劃」兼具專業培訓與每月津貼，正正助她掃除轉職的後顧之憂，終如願成為保險業界一分子。憑藉其拼勁，Yvonne在入職首年便完成晉升為分組經理的目標，去年亦以半年時間完成環球業界公認的百萬圓桌會會員資格（MDRT，Million Dollar Round Table），成功實現保險專才夢。



掃除轉職憂慮 勇於踏出新一步



Yvonne早於10年前已曾與保險業擦身而過，她憶述，當時已看好澳門保險業的機遇，但有感始終傳統的工作模式較安穩，故一直以來投身保險業都只是空想。直至2020年中，她因工作而認識對保險事業同樣充滿熱誠、兼具想法的Aaron，頓時重燃她的保險夢。加上Yvonne了解到現時保險業比10年前更為成熟、前景亦更為壯闊，同時有專為吸納各行業精英而設的「宏利C.E.O.計劃」，彷彿為她的所需而設，每月津貼令她毋須擔心收入會遇上真空期，多元化培訓助新入職者更快適應全新崗位，令她終於踏出加盟宏利這個對人生影響深遠的一步。

瞄準大眾保障缺口 薦合適產品獲認同



在開拓客源方面，她坦言，如同不少同業，初期的客戶主要來自過去累積的人脈，以及親友的支持。惟若想在保險業持續發展，迭創優秀業績，務必依靠專業與誠信兼備，配合用心待客，收穫信譽和口碑，方能不斷拓闊客群，在業界取得長足的進步。「入行時正值疫情高峰期，經濟環境陷於低迷，保險顧問亦未能與客戶會面，對工作無疑有一定影響。但我亦瞄準疫情令公眾的健康及保障意識大為提升，以此為契機，與客戶回顧自己的保障缺口，推介適合他們的保險與儲蓄產品，成功贏得他們的認同，推動我的業績在『疫』境中依然達到MDRT的標準。」



Aaron表示，從認識Yvonne開始，已從其身上看到優秀保險專才的特質 ─ 親和力強、思考慎密，能細心關顧客戶需要，為他們提供全方位保障；「我很高興能邀得Yvonne加盟，見證她在業界急速成長外，Yvonne對客戶的熱誠，亦令團隊更眾志成城，締造更佳業績。她的熱誠及成功故事已成為有志投身保險人士的最佳參考，成功為公司招徠多位極具潛質的新人，我對她在保險業的長遠發展充滿信心。」

▲ Aaron（左）見證Yvonne的快速成長，更認同她的奮鬥故事是有志入行人士的最佳借鏡，只有有心、有力，定能在保險業中收穫豐盛事業。

晉升機制公開透明 吸引人才加盟



提到在短時間內成功創立團隊，人數更持續增長，Yvonne尤為感謝Aaron的指導，也有賴宏利建構富吸引力的事業平台，對建立良好業績，以至拓展團隊皆大有幫助：「除設立『宏利C.E.O.計劃』外，公司有完善的晉升制度，可讓保險顧問根據各項業績要求，按部就班地拾級而上，並無任何在職年期規定，有實力、有實際業績便可晉升。晉升後，公司亦有各級別的經理培訓，確保大家能勝任。」以Yvonne為例，她在不足一年時間內，因業績及團隊人數都達標而獲晉升分組經理，除了大感鼓舞，更促使她在工作上更積極奮進。由這種公開、透明的獎賞制度而產生的幹勁，也是吸引眾多優秀人士樂於加盟其團隊的原因。



至於個人的管理哲學，Yvonne認為保險業以靈活自主著稱，故她不希望對團隊成員加以管束；而是力求「以生命影響生命」，將成功經驗與他們分享，在持續跟進他們的進度時，也會刻意留下發揮空間，讓新入職的保險顧問有機會發揮個人所長，使團隊享有優勢互補的成果，以致能不斷壯大。「展望未來，在個人方面，升任至總監是我的目標，希望能帶領團隊繼續穩健成長，協助每位成員均獲得升職機會，共同在保險業獲得豐碩成果。」

▲ Yvonne認為澳門保險業的發展前景充滿機遇，工作模式亦靈活自主，希望能以身作則，吸引更多優秀精英加盟，一起創造更廣闊的事業。

(特約)