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【虛擬資產監管】許正宇：三大方向監管虛擬資產　重申今年提交發牌草案

宏觀解讀 11:57 2022/03/17

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【虛擬資產監管】許正宇：三大方向監管虛擬資產　重申今年提交發牌草案

財經事務及庫務局局長許正宇發表網誌稱，香港吸引不少虛擬資產領域的人才和初創企業，需要整全監管體系建立市場信心走向可持續發展，重提近期港府和金融監管機構三大措施，應對虛擬資產行業發展需要，包括：1）設立虛擬資產服務提供者發牌制度；2）考慮監管「穩定幣（stablecoin）」； 3）為傳統金融機構向客戶提供虛擬資產相關服務提供指引。

在虛擬資產服務提供者發牌制度上，許正宇稱，去年已發表諮詢總結，發牌制度要求所有虛擬資產交易所在香港提供服務前，必須向證監會申請牌照，而且同時適用於證券型、非證券型虛擬資產，包括目前市值最大的比特幣（Bitcoin）。

他表示，今年2月已到立法會簡介發牌制度，目標是在本年稍後向立法會提交修訂條例草案。

香港2021年虛擬資產相關罪案涉資8.2億元、按年增6倍 港府次季提交虛擬資試發牌草案，可見【下一頁】

更適用於支付功能的「穩定幣」上，許正宇稱，金管局已於今年 1 月開展諮詢，就如何監管作支付用途的「穩定幣」初步構思向業界和公眾徵求意見。

至於傳統金融中介機構及銀行提供虛擬資產交易、分銷等範圍，證監會和金管局也在1月發出通函，明確指引金融機構可向零售投資者，提供證監會指明受規管交易所上的虛擬資產衍生產品相關服務。

**俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢**

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金融監管機構 虛擬貨幣 財經事務及庫務局 許正宇 香港金融管理局 比特幣 立法會 證監會

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